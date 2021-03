Corona-Krise beschert Deutscher Bahn Rekordverlust

Das vergangene Jahr war auch für die Deutsche Bahn wirtschaftlich eine Katastrophe. Die weitgehenden Einschränkungen des Berufs- und Reiseverkehrs bedeuteten für die Bahn im Jahr 2020 insgesamt einen Verlust von 5,7 Milliarden Euro. Dieses Jahr sei zwar mit einer Besserung zu rechnen, Konzernchef Richard Lutz erwarte aber trotzdem auch für 2021 weitere Verluste.

Zuversicht und weitere Modernisierung

Dennoch zeigte sich Lutz zuversichtlich: "Ich bin ganz sicher: Die Menschen werden in unsere Züge zurückkehren und auch ihre Güter mehr denn je umweltfreundlich auf der Schiene befördern", hieß es bei der Präsentation der Zahlen in Berlin.

Am Vorhaben, die Bahn zu reformieren, hält der Konzern deshalb weiter fest. Bis 2030 solle sich die Zahl der Fahrgäste verdoppeln. Darauf will sich die Bahn vorbereiten und alleine in diesem Jahr 12,7 Milliarden Euro investieren.

Nullrunde bei den Tarifen

Auch die Zahl der Angestellten will der Konzern durch eine Einstellungsoffensive weiter erhöhen, gleichzeitig will der Konzern im Bereich Personalkosten sparen. Mit der Eisenbahner- und Verkehrsgewerkschaft hat sich der Konzern bereits auf eine Nullrunde für 2021 geeinigt, Verhandlungen mit der Gewerkschaft deutscher Lokführer stehen allerdings noch aus.