Corona-Krise: Autozulieferer Brose erstmals mit Verlusten

Der Automobilzulieferer Brose erwartet für das Geschäftsjahr 2021 erstmals in der Nachkriegsgeschichte ein negatives Betriebsergebnis. Nach Firmenangaben konnte der Umsatz nicht wie prognostiziert gesteigert werden, das Betriebsergebnis falle aufgrund der hohen Kosten negativ aus.

Produktionsstätten wegen Corona nicht ausgelastet

Hintergrund seien schlecht ausgelastete Kapazitäten in den 45 Produktionsstätten weltweit, außerdem deutlich gestiegene Verwaltungskosten. Wie hoch der Konzernverlust in diesem Jahr sein wird, wollte eine Firmensprecherin mit Blick auf das noch nicht beendete Geschäftsjahr nicht sagen.

Brose steigert Umsatz leicht

Zwar konnte Brose den Umsatz von 5,1 auf 5,3 Milliarden Euro leicht steigern, allerdings nicht so deutlich wie ursprünglich angekündigt. Produktionseinschränkungen und stillstehende Bänder großer Automobilhersteller führt Brose als Hauptursache für schwächere Umsätze an.

Höchster Auftragseingang der Firmengeschichte

Die Firmengruppe verzeichnete nach dem aktuellen Bericht im Jahr 2021 den höchsten Auftragseingang in der Firmengeschichte. Allerdings gelang es auch hierdurch nicht, das Jahresergebnis ins Plus zu drehen.

Bis Ende 2022 plant Brose die Kapazitäten an das Marktumfeld anzupassen, gefolgt von Personalabbau und Werksschließungen. 2.000 Stellen werden in Deutschland sozialverträglich abgebaut, in Europa und Nordamerika sollen vier Fertigungswerke geschlossen werden. Das hatte das Unternehmen bereits mehrfach mitgeteilt.

Zahl der Mitarbeiter weltweit soll wachsen

Brose setzt für das Jahr 2022 auch auf das neu gegründete Gemeinschaftsunternehmen mit der Volkswagen AG. Unter dem Namen "Brose Sitech" soll ein global führender Anbieter von Sitzsystemen und Innenraumlösungen entstehen, teilte Brose im Sommer mit. Brose plant hierdurch für das Geschäftsjahr 2022 einen Anstieg des Geschäftsvolumens auf 7,4 Milliarden Euro. Die Zahl der Mitarbeiter weltweit soll nach Firmenangaben von derzeit 24.500 in den nächsten drei Jahren einschließlich "Brose Sitech" auf über 30.000 wachsen.