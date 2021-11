Corona-Kosten: Deutscher Wirtschaft droht Rezession

Die Bundesbank hat bereits angedeutet, dass die deutsche Wirtschaft auch ohne einen Lockdown, wie ihn etwa die Regierungen in Österreich oder in den Niederlanden verhängt haben, zum Jahresende wohl kaum noch wachsen wird. Mit weiteren Einschränkungen wegen Corona wäre damit sogar ein schrumpfendes Bruttoinlandsprodukt wahrscheinlich.

Schon das dritte Quartal war eine Enttäuschung, weil die Wirtschaftsleistung nicht wie erhofft wieder das Niveau der Zeit vor der Corona-Krise erreichte. Die Wirtschaft steckt also vorerst weiter in der Krise fest.

Privater Konsum zurückgegangen

Das Münchener ifo-Institut für Wirtschaftsforschung sieht derzeit den privaten Konsum und den Bereich der Dienstleistungen besonders betroffen. Viele Verbraucher zögen sich aus Angst vor Ansteckungen angesichts der hohen Inzidenz zurück. Käufe und Besuche in der Gastronomie oder bei körpernahen Dienstleistungen sind nicht möglich oder werden unterlassen.

Ifo-Präsident Clemens Fuest hält es deshalb für gerechtfertigt, wenn Ungeimpfte an Teilen des wirtschaftlichen Lebens nicht mehr teilnehmen oder bestimmte Berufe nicht mehr ausüben könnten. Es könne nicht sein, dass Geimpfte in den Lockdown müssten, weil andere sich nicht impfen lassen, meint Fuest.

Impfpflicht für Gesundheitsberufe und 3G für Fernfahrer erwartet

Eine berufsbezogene Pflicht zur Impfung, ohne die Beschäftigte nicht mehr in ihre Arbeitsstätte dürfen, wird nun am ehesten im Gesundheitssektor erwartet. Pflegekräfte im Krankenhaus oder in Alten- und Pflegeheimen sollen sich verbindlich schützen im Umgang mit vulnerablen Menschen, wie es heißt.

Andere Berufsgruppen sind bereits von einer 3G-Regelung, also geimpft, genesen oder getestet, stark betroffen, wie etwa Fernfahrer. Der Logistikverband BGL berichtet, dass viele Lkw-Fahrer erwarten, nur noch geimpft oder getestet oder gar mit beiden Voraussetzungen (bei 2G plus) mit ihrem Fahrzeug auf das Firmengelände der Kunden zu dürfen. So könnte es schnell sein, dass auch LKW-Fahrer sich noch öfter impfen lassen als bisher.

"Pandemie der Ungeimpften" könnte zur "Rezession für alle" werden

Falls die angespannte Lage im Gesundheitssystem weitere kontaktbeschränkende Einschnitte notwendig macht, könnte das Bruttoinlandsprodukt tatsächlich schrumpfen. Von der Industrie sind im Moment wegen Rohstoffmangels und Lieferausfällen wenige Wachstumsimpulse zu erwarten. Folgt dann nach dem vierten Quartal 2021 ein weiteres negativen Quartal zum Jahresbeginn 2022, müsste man technisch gesehen bereits von einer Rezession sprechen.

Trügerisches konjunkturelles Zwischenhoch im Frühjahr 2021

Im Frühjahr, als die Wirtschaft schnell wieder durchzustarten schien nach dem ersten Corona-Winter, glaubten viele bereits, dass es mit der Pandemie bald vorbei sein würde. Im Grunde vertrauten viele wie etwa Bundesgesundheitsminister Jens Spahn oder auch die Wirtschaftsverbände darauf, dass sich der notwendige Impferfolg schon noch einstellen würde.

Aber die Zahl der Ungeimpften blieb letztlich doch zu hoch. Welche Folgen das auch ökonomisch haben würde, ist erst deutlich geworden, als es schon zu spät war und die Inzidenzwerte bereits exponentiell gestiegen sind. Dieser Entwicklung nun hinterher zu laufen und die Pandemie wieder einzufangen, das wird einige Wochen in Anspruch nehmen.

Finanzielle Ausstattung bei Staat und Unternehmen gut

Am Geld muss es nicht scheitern. Darauf hat der geschäftsführende Bundesfinanzminister und womöglich nächste Bundeskanzler Olaf Scholz immer wieder hingewiesen. In der Tat hätte der Bund kein Problem damit, sich am Kapitalmarkt noch viel mehr Mittel von Anlegern zu besorgen, die allzu gern deutsche Staatsanleihen kaufen. Auch die staatseigene KfW Förderbank könnte noch viele Hilfsprogramme für Unternehmen finanzieren, ohne dabei an ihre Grenzen zu kommen. Für die aus solchen Maßnahmen entstehende Verschuldung des deutschen Staates ist derzeit keine Obergrenze abzusehen, zumal Vieles künftig von der EU und ihren Mitgliedsstaaten gemeinsam mitfinanziert wird und so auf einer breiteren Basis steht.

Viele Corona-Hilfen des Bundes könnten enden

Ob der Bund tatsächlich so weiterhilft wie bisher, ist aber keineswegs sicher. Einige Corona-Programme laufen zum Jahresende aus und müssten von der neuen Regierung erst einmal verlängert werden, was in der künftigen Ampelkoalition umstritten ist. Für Gastwirte zum Beispiel wirkt sich die 2G-Regelung zum Teil wie ein Lockdown aus, weil viele Gäste seitdem ausbleiben. Noch gravierender wären die Auswirkungen bei 2G+ mit einem zusätzlichen Corona-Test. Das gilt natürlich auch für den Einzelhandel, der schon jetzt um sein wichtiges Weihnachtsgeschäft bangen muss.

Kurzarbeitergeld und andere Staatshilfen zuletzt kaum genutzt

Im Unterschied zum Lockdown vom letzten Winter ist offen, ob die Gastronomie und andere entschädigt werden, so lange sie offiziell nicht schließen müssen. Feststeht nur, dass die staatlichen Maßnahmen diesmal etwas anders aussehen werden, mögliche Entschädigungen wären entsprechend anzupassen.

Das Kurzarbeitergeld der Bundesagentur für Arbeit steht weiterhin zur Verfügung, es wurde aber zuletzt nur noch in geringem Umfang abgerufen. Die meisten Beschäftigten, die wegen Corona eine Zeit lang zu Hause bleiben mussten, sind längst schon wieder im Job oder vielfach auch im Homeoffice, das verstärkt wieder vorgeschrieben ist.

Pleitewelle wegen Corona könnte noch kommen

Eine größere Pleitewelle hat es in der Pandemie bisher nicht gegeben, vor allem wegen der umfangreichen staatlichen Hilfen. In Deutschland wurde außerdem das Insolvenzrecht eine Zeit lang ausgesetzt, so dass eine drohende Zahlungsunfähigkeit wegen Corona nicht sofort gemeldet werden musste.

Die EZB hat aber festgesellt, dass die Insolvenzen europaweit in den am meisten von der Pandemie betroffenen Sektoren stark gestiegen sind. Die Notenbank fürchtet deshalb, dass nach dem Auslaufen der Stützungsmaßnahmen die Zahl der Insolvenzen doch noch stärker steigen könnte. Das erwarten Experten wie Creditreform und Coface auch für Deutschland.

In den meisten Fällen endet eine Geschäftstätigkeit allerdings ohnehin eher in einer stillen Betriebsaufgabe als in einer Insolvenz. Eine Firmenpleite wollen vor allem persönlich haftende Gesellschafter oftmals auf jeden Fall vermeiden.

Corona-Lasten in die Zukunft verschoben

Als Fazit lässt sich sagen, dass Deutschland zu den Ländern gehört, die immer noch mit die besten wirtschaftlichen Voraussetzungen haben, um diese Pandemie vergleichsweise gut zu überstehen. Allerdings sind der Impfschutz und andere Vorkehrungen für den Schutz vor Corona inzwischen schlechter als in vielen anderen EU-Ländern, und Deutschland ist stark zurückgefallen in diesem zweiten Corona-Jahr. Die Corona-Lasten werden vielfach mit Krediten in die Zukunft verschoben. Viele Fachleute sind sich sicher: Dafür wird wohl in wirtschaftlicher Hinsicht noch ein hoher Preis zu bezahlen sein.