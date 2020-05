In Zeiten von Corona: Ringen um neues Konjunkturpaket

In der Corona-Krise will die Bundesregierung die deutsche Wirtschaft mit einem weiteren milliardenschweren Konjunkturpaket ankurbeln. Unklar ist noch, wer wie viel bekommt. Wenige Tage vor entscheidenden Beratungen der Koalitionsspitzen deuten sich zunehmend Schwerpunkte an - aber auch Konflikte.

Gebeutelte Branchen gezielt fördern

Finanzminister Olaf Scholz (SPD) sagte, das Konjunkturprogramm solle für 2020 und 2021 gelten und komme zur richtigen Zeit, weil der größte Teil an Beschränkungen dann beendet sei. Laut einem Papier aus seinem Ressort soll das Konjunkturpaket aus drei Säulen bestehen.

Die erste Säule mit dem Titel "Stützung und Überbrückung" soll die Wirtschaft stabilisieren. Bestimmte Branchen sollten gezielt Hilfe erhalten: Scholz nannte Gaststätten, Hotels, Reisebüros, Schausteller, Kunst und Kultur als Beispiele. Außerdem soll das Kurzarbeitergeld vorübergehend per Verordnung auf 24 Monate verlängert werden. Zudem müsse über Ende Mai hinaus die Soforthilfe für Kleinstunternehmen in mehreren Branchen ausgedehnt werden.

SPD: Kinderbonus von 300 Euro

Die zweite Säule "Neue Dynamik" soll den privaten Konsum und Investitionen anregen. Scholz (SPD) will mit dem Konjunkturprogramm vor allem Wirtschaft, Familien und Kommunen helfen, wie er am Freitag in Potsdam deutlich machte. Scholz verwies auf die Idee eines Kinderbonus. Die SPD schlägt einen einmaligen Bonus von 300 Euro je Kind beim Kindergeld vor. Damit sollen Familien entlastet und die Kaufkraft gestärkt werden. Die Union sieht einen solchen Bonus aber skeptisch.

Private Haushalte sollten auch bei der EEG-Umlage zur Förderung des Ökostroms entlastet werden. Hohe Stromkosten belasteten untere Einkommensschichten überproportional und schwächten die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft, heißt es.

Klimaschutz und Digitalisierung

Die dritte Säule "Transformation und Modernisierung" soll für mehr Klimaschutz und eine stärkere Digitalisierung sorgen. Die Ladeinfrastruktur für E-Autos soll beschleunigt werden, die Förderung von E-Bussen befristet bis Ende 2021 aufgestockt werden. Die Deutsche Bahn soll eine Kapitalerhöhung bekommen. Abschreibungsmöglichkeiten für digitale Wirtschaftsgüter sollen ausgeweitet werden.

Schutzschirm für Kommunen umstritten

Zur dritten Säule gehört nach dem Papier auch ein Schutzschirm für Kommunen, die aufgrund der Coronakrise Gewerbesteuereinnahmen verlieren. Dass Bund und Länder diese Ausfälle der Gewerbesteuer ausgleichen, stößt vor allem bei finanzstarken unionsgeführten Ländern auf Widerstand.

Der Zentralverband des Deutschen Handwerks schlug ein kommunales Investitionsprogramm von mindestens 50 Milliarden Euro vor. FDP-Fraktionsvize Michael Theurer sprach sich für einen Vertrag zwischen Bund, Ländern und Kommunen aus, um wegbrechende Gewerbesteuereinnahmen zu kompensieren. Generell könne sich die Konjunktur nur erholen, wenn die Wachstumskräfte angefacht würden.

Kaufprämie für umweltfreundlichere Autos?

Aus Sicht der Gewerkschaft IG Metall sollte das Konjunkturprogramm ein Volumen von weit mehr als 100 Milliarden Euro haben. "Für eine schnelle und wirksame Steigerung der Nachfrage ist es jetzt sinnvoll zu klotzen statt zu kleckern, bevor sich die Rezession noch tiefer in unsere Wirtschaft frisst und die Arbeitslosigkeit stark zunimmt", sagte der Erste Vorsitzende der IG Metall, Jörg Hofmann. Um die Autobranche als Schlüsselindustrie zu stärken, sei ein Kaufanreiz durch eine "Umweltprämie" der richtige Weg. Damit sollten auch Fahrzeuge mit emissionsarmen Verbrennungsmotoren gefördert werden.

Eine solche Prämie, die auch von der Autobranche gefordert wird, ist innerhalb der Bundesregierung aber umstritten. Umweltverbände lehnen Kaufprämien ab. Eine steuergeldfinanzierte Unterstützung zum Kauf privater Autos sei ökologisch kontraproduktiv und sozial ungerecht, sagte die BUND-Geschäftsführerin Antje von Broock. Stattdessen müsse der öffentliche Nahverkehr ausgebaut werden.

Söder: Nicht mehr als 100 Milliarden Euro neue Schulden

Streit gibt es auch darum, wie viel das Paket kosten soll. CSU-Chef Markus Söder hatte bereits eine Obergrenze für weitere Schulden von 100 Milliarden Euro gefordert, um den Bund finanziell nicht zu überfordern. Der Koalitionsausschuss kommt am kommenden Dienstag zusammen.