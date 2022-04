So ist die Rechtslage bei Krankschreibung wegen Corona-Infektion

Wer sich zu unwohl fühlt, um in die Arbeit zu gehen, der sollte sich an seinen Arzt wenden. Das gilt auch im Fall Corona. Der Beschäftigte hat Anspruch auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfall – gleich, ob sie oder er sich hat impfen lassen oder nicht. Der Arbeitgeber muss den Lohn sechs Wochen lang weiter überweisen. Danach gibt es Krankengeld von der Kasse. Allerdings nur, wenn der Betroffene auch wirklich arbeitsunfähig ist. Der Arzt prüft das und stellt den sogenannten "Gelben Schein" aus.

Bis zum 31. März geht das für bis zu sieben Kalendertage bei leichten Atemwegserkrankungen auch telefonisch. Sollte sich der Patient mit Corona infiziert haben, dann muss der Arzt aber das Attest nicht automatisch ausstellen. Wer keine Symptome hat, könnte während der vom Gesundheitsamt angeordneten Quarantäne unter Umständen ja im Homeoffice arbeiten.

Muss ich den Arbeitgeber über die Corona-Infektion informieren?

Nein, heißt es von der DGB Rechtsschutz GmbH auf Nachfrage. Wie bei jeder anderen Krankheit auch, hat der Arbeitgeber zwar einen Anspruch darauf, das Attest eines Arztes zu verlangen. Das jedoch bescheinigt nur die Arbeitsunfähigkeit und nicht den Grund dafür. Die Firma kann das Attest höchstens in Frage stellen und eine zweite Untersuchung verlangen durch einen Amtsarzt. Auch diese Mediziner unterliegen jedoch der Schweigepflicht.

Auch das Gesundheitsamt, das von der Infektion erfährt und die Isolation anordnet, meldet das nicht an den Arbeitgeber weiter. Ob der Beschäftigte sich aus Rücksicht vor Kollegen trotzdem im Betrieb outet, weil es Kontakte mit anderen Personen gab, das bleibt jedem überlassen. Manche Arbeitgeber akzeptieren die Quarantäne-Bestätigung als Krankmeldung. Der DGB Rechtsschutz rät sich trotzdem, sich um ein Attest zu bemühen, gerade dann, wenn man Symptome hat. Das sei die sicherere Variante.

Was gilt für Kontaktpersonen in Quarantäne?

Kontaktpersonen in Quarantäne wird der Arzt nicht krankschreiben. Sie wären also verpflichtet, ihre Arbeitsleistung weiter anzubieten. Wer geboostert und frisch genesen ist, kann als Kontaktperson unter bestimmten Bedingungen trotzdem im Betrieb erscheinen. Wer diese Bedingungen nicht erfüllt, muss in Quarantäne. Wenn arbeiten von zu Hause aus nicht geht, dann könnte dem Betroffenen der Lohnersatz am Ende gestrichen werden. Der Arbeitgeber ist nicht verpflichtet, das Einkommen in dieser Zeit weiter zu zahlen.

Corona: Wann sollte ich mich krankschreiben lassen?

Gesundheitsexperten raten auf jeden Fall zur Vorsicht. Wer sich infiziert hat, aber trotzdem wohl fühlt, der kann von zu Hause aus - wenn das möglich ist - weiterarbeiten. Man sollte sich selber gegenüber aber ehrlich sein.

Mit einem "ist doch nicht so schlimm" das Unwohlsein zu übergehen, hilft am Ende niemanden, wie Gewerkschaften und auch Arbeitgeberverbände meinen. Man verschleppe unter Umständen eine Krankheit dadurch. Das könnte gesundheitliche Spätfolgen nach sich ziehen.