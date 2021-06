Corona-Impfung in der Urlaubszeit: Was tun?

Birgit H. freut sich auf ihren Strandurlaub in Griechenland. Was sie besonders beruhigt: Zwei Tage vor dem Abflug soll sie noch die zweite Corona-Impfung bekommen. Doch dann teilt ihr ihre Ärztin mit, sie habe keinen Impfstoff erhalten. Der Impftermin müsse verschoben werden auf die nächste Woche. Birgit H. ist am Boden zerstört: Was wird aus dem Urlaub? Muss sie ihn absagen? Wer zahlt dann die Stornokosten?

Kein Recht auf genauen Impftermin

Leider gibt es in diesem Fall keine guten Nachrichten. Reiserechtsexperte Professor Ronald Schmid von der TU Dresden vergleicht einen Impftermin mit dem Liefertermin eines Autos. Es handle sich dabei nur um ein voraussichtliches Datum ohne Gewähr. Wird der Termin nicht eingehalten, könne man Arzt oder Impfzentrum nicht haftbar machen, so Schmid.

Reiserücktrittsversicherung nützt meist nichts

Reiseveranstalter könnten die Kunden vor die Wahl stellen, meint Julia Zeller von der Verbraucherzentrale Bayern: Urlaub dennoch antreten oder stornieren mit den damit verbundenen Stornogebühren. Zwar hätten Veranstalter bereits viele Corona-Kulanzregeln, diese bezögen sich aber meist nicht auf die Impfung.

Viele Urlauber schließen eine Reiserücktrittsversicherung ab. Doch ob diese die Kosten für eine Reiseabsage übernehme wegen eines Corona-Impftermins, sei mehr als fraglich, sagt die Juristin. Eine Reiserücktrittsversicherung springe zwar ein, wenn der Kunde vor Urlaubsantritt erkrankt – meist abzüglich eines Selbstbehalts. Eine Impfung könne man aber nicht gleichsetzen mit einer Erkrankung, erklärt Julia Zeller. Dennoch rät sie: Wer seinen Urlaub storniert, sollte das Kleingedruckte der Police genau anschauen. Vielleicht gebe es die Chance auf eine Kostenerstattung.

Impftermin verschieben?

Sollte ein Impftermin in die Zeit eines gebuchten Urlaubs fallen, gibt die Verbraucherschützerin folgende Empfehlungen:

Wenden Sie sich an den Arzt/Ärztin oder ans Impfzentrum, ob der Impftermin doch noch vor der Abreise stattfinden kann oder möglicherweise nach der Rückkehr. Laut dem Bundesverband Deutscher Internisten sollte eine Zweitimpfung mit Biontech oder Moderna spätestens 60 Tage nach der ersten Impfung erfolgen. Das Bayerische Gesundheitsministerium betont allerdings, dass geplante Urlaubsreisen nicht als dringender persönlicher Grund für die Verlegung von Impfterminen gelten und von den Impfzentren aus diesen Gründen auch keine Terminverschiebungen vorgenommen werden sollen.

Wenden Sie sich an den Reiseveranstalter oder die Fluggesellschaft, wenn Sie die Reise stornieren oder verschieben wollen. Möglicherweise sind die Firmen für eine kulante Lösung offen.

Für Reisen reichen meist negative Coronatests

Auch wer nicht den kompletten Corona-Impfschutz hat, kann übrigens meist ohne Einschränkungen verreisen. In den beliebtesten Urlaubsländern der Deutschen braucht es für eine Einreise keinen Impfnachweis - es reichen auch ein negativer Corona-Test oder eine Bestätigung, dass der Reisende von Covid-19 genesen ist. Die Bestimmungen können sich allerdings kurzfristig ändern.

Birgit H. hatte übrigens Glück. Vor ihrer Abreise nach Griechenland konnte ihre Ärztin über eine Kollegin doch noch kurzfristig eine Impfdosis organisieren, so dass sie komplett geimpft ihren Urlaub antreten konnte.