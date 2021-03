Impfungen, Gehalt, Lebensmittel: Das ändert sich zum 1. April

Nach zahlreichen Forderungen ist es nun soweit: Ab April darf auch in Hausarztpraxen die Corona-Impfung verabreicht werden. In Bayern ist es sogar schon ab heute möglich. Doch das ist nicht die einzigen gesetzlichen Änderung, die ab April in Kraft tritt. Neben Gehaltserhöhungen wie etwa im Bereich der Pfleg, sollen auch neue Maßnahmen für den Führerschein-Abschluss gelten. Außerdem gibt es neue Richtlinien im Bereich der Lebensmittel. Ein Überblick zu den neuen Regelungen.

Corona-Impfung bei Hausärzten möglich

Deutschlandweit sollen Hausärzte nach Ostern gegen Covid-19 impfen können. Darauf haben sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten am 19. März geeinigt. In Bayern starten die Hausärzte schon früher. Seit heute können sich Menschen im Freistaat in knapp 1.700 Arztpraxen gegen das Coronavirus immunisieren lassen.

Allerdings stehen nach Angaben des Bayerischen Hausärzteverbands für die ersten Tage zunächst nur 33.600 Dosen Impfstoff der Firma Astrazeneca zur Verfügung. Das entspricht rund 20 Impfungen pro Praxis. Nach den Osterfeiertagen würden dann alle Hausarztpraxen in Bayern vorwiegend mit dem Impfstoff von Biontech beliefert.

Dabei sollen die Hausärzte die Impfreihenfolge beachten und erst einmal ältere Patienten oder Menschen mit Vorerkrankungen impfen. Der Vorsitzende des Hausärzteverbands, Markus Beier, bat erneut um Geduld. Mittelfristig werde jeder, der sich impfen lassen will, Schutz bekommen, "nur nicht alle in den ersten Tagen." Zudem wird vermutlich die jüngste Stiko-Empfehlung zu Astrazeneca zu Verzögerungen führen.

Mehr Mindestlohn für Pflegekräfte

Deutsche Pflegekräfte erhalten ab dem 1. April einen höheren Mindestlohn. Beschäftigte in Westdeutschland verdienen künftig mindestens 12,50 Euro pro Stunde, in Ostdeutschland beträgt der Mindestlohn für Pflegekräfte in Zukunft 12,20 Euro pro Stunde.

Weniger Zeitarbeit in der Fleischindustrie

Nach Skandalen in der Fleischindustrie will die Bundesregierung die Arbeitsbedingungen mit neuen Gesetzen verbessern. Seit Januar 2021 sind bereits Werkverträge in der Fleischindustrie verboten. Ab dem 1. April gilt das auch für Zeitarbeit. Die Schlachtung und Zerlegung dürfe dann nur noch von eigenem Stammpersonal des Inhabers vorgenommen werden, heißt es vonseiten der Bundesregierung. Für das Fleischerhandwerk, also Betriebe, die weniger als 50 Mitarbeiter beschäftigen, gilt das nicht.

In der Fleischindustrie arbeiten nach Angaben der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) bundesweit rund 160.000 Menschen. Die Gewerkschaft versucht seit Längerem einen flächendeckenden Tarifvertrag für die Beschäftigten zu erreichen. Nachdem die aktuellen Verhandlungen darüber diese Woche ergebnislos geblieben sind, hat die NGG Warnstreiks für nach Ostern angekündigt.

Weniger Transfette in Lebensmitteln

Ob Chips, Pommes Frites oder Krapfen - in frittierten Lebensmitteln stecken ungesunde Transfette. Sie entstehen unter anderem beim Härten von Pflanzenöl und sie sollen das Risiko für Herzerkrankungen oder Schlaganfälle erhöhen, heißt es beim Bundesministerium für Ernährung.

Die EU-Kommission hat deswegen schon im April 2019 einen verbindlichen EU-weiten Grenzwert festgelegt. Danach dürfen Lebensmittel höchstens zwei Prozent Transfette enthalten. Für diese Verordnung galt eine Übergangsfrist, die zum 1. April 2021 endet. Ausgenommen sind zum Beispiel Fleisch und Milch, die diese Fette von Natur aus enthalten.

Änderungen im April 2021 beim Führerschein

Zum 1. April gibt es außerdem neue "fahrerlaubnisrechtliche Regelungen für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe", wie das Bundesverkehrsministerium meldet. Ab dann gilt: Wer seine Führerscheinprüfung in einem Auto mit Automatikgetriebe macht, kann unter gewissen Voraussetzungen anschließend auch Pkw mit Handschaltung fahren. Das ist möglich, weil laut ADAC der Wechsel auf den "normalen" Führerschein ab April erleichtert wird.

Voraussetzung sind zehn zusätzliche Fahrstunden in einem Auto mit manueller Schaltung. Anschließend urteilt der Fahrlehrer bei einer 15-minütigen Testfahrt, ob man mit der manuellen Schaltung zurechtkommt. Wer seinen Automatik-Führerschein vor dem 1. April bekommen hat, kann Nachschulungen belegen. Die Änderung hängt damit zusammen, dass es immer mehr Fahrzeuge mit Automatik gibt. Vor allem in Elektroautos werden sie häufig verbaut. Die Bundesregierung will damit erreichen, dass E-Autos öfter als Fahrschulautos angeschafft werden.

Mehr Gehalt im öffentlichen Dienst

Die rund 2,3 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst bekommen ab April mehr Geld. Das wurde im Tarifabschluss vom vergangenen Oktober beschlossen. Die Monatsgehälter steigen um 1,4 Prozent, mindestens aber um 50 Euro. Im April 2022 folgt eine weitere Erhöhung um 1,8 Prozent. Auszubildende erhalten 25 Euro monatlich mehr. Die Laufzeit der Tariferhöhungen beträgt 28 Monate.

Mehr Geld auch für Beamte in Deutschland

Auch Bundesbeamte profitieren von den Änderungen im öffentlichen Dienst, wie das Bundesinnenministerium mitteilt. Sie erhalten ebenfalls ab dem 1. April 1,4 Prozent mehr Gehalt. Ausgeschlossen sind Mitglieder der Bundesregierung, Bundesminister und Staatssekretäre sowie Präsidenten der obersten Bundesgerichte.

Neue Service-Nummer bei der Deutschen Bahn

Die Deutsche Bahn will ihren Kundenservice verbessern und ändert dafür ihre Telefonnummer. Anstatt der kostenpflichtigen 0180-Hotline können Bahnreisende jetzt die Festnetznummer 030-2970 anrufen, wenn sie zum Beispiel Fragen zum Fahrplan oder Tarif haben. Dabei fallen ab dem 1. April keine Extra-Hotline-Gebühren mehr an. Wer noch auf der 0180-Hotline versucht, die Bahn zu erreichen, wird nach Angaben des Unternehmens ohne Mehrkosten weitergeleitet.