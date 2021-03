Impfstoff-Stau: Betriebsärzte bieten sich als Impf-Ärzte an

Eine sonst wenig beachtete Gruppe der Ärzteschaft drängt inzwischen darauf, dass sie stärker mit einbezogen wird, wenn es darum geht, die Zahl der Impfungen schnell zu steigern: die Betriebsärzte.

Betriebsärzte für mehr Tempo bei Corona-Impfung

Wenn man sie nur ließe, könnten Betriebsmediziner mehr als fünf Millionen Menschen im Monat gegen Corona impfen, erklären ihre Berufsverbände. Zwar ist nach den Vorgaben der Impf-Priorisierung vorgesehen, dass erst besonders gefährdete Gruppen und bestimmte Berufe in Impfzentren und durch mobile Teams eine Spritze erhalten – doch für wirklich massenhafte Impfungen müssten schnell auch andere Strukturen genutzt werden, betonen die Betriebsärzte.

Zwar machen auch Haus- und Fachärzte Druck, dass sie bald ihre Praxen für Corona-Impfungen öffnen können. Doch die Betriebsärzte verweisen darauf, sie hätten besonders große Erfahrung mit Massenimpfungen. Außerdem erreichen sie nach eigener Einschätzung Menschen, die nie zu einem Hausarzt gehen.

Betriebsärzte fühlen sich nicht richtig wertgeschätzt

Allerdings sei immer noch zu spüren, dass die Betriebs- und Arbeitsmedizin in der Gesundheitspolitik lange Zeit in der zweiten Reihe stand, beklagen die Berufsverbände. So müssen etwa für Meldungen ans Robert-Koch-Institut über Impfungen erst noch neue Strukturen geschaffen werden.

Vom Bundesgesundheitsministerium sei dazu leider noch wenig zu hören, heißt es von den Betriebsärzte-Verbänden. Inzwischen erhalten sie für ihre Forderungen aber auch Unterstützung von der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände.