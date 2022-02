Wohlfahrtspflege warnt: Impfpflicht verschärft Personalmangel

Schon heute liege der Personalbedarf in der Pflege bayernweit bei über 87.000 Vollzeitkräften, beklagt Stefan Wolfshörndl, der neue Co-Vorsitzende der Freien Wohlfahrtspflege Bayern. Doch es gebe zu wenig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mittlerweile könnten ganze Stationen nicht mehr besetzt werden, sagt er. Die Impflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen werde die Lage weiter verschlechtern. Einige Beschäftigte würden sich wegen der Pflicht zwar impfen lassen. Es werde aber einen Prozentsatz geben, der sich dem weiter verweigern werde. Dies führe zu weiteren Verwerfungen in den Einrichtungen und sei auch emotional ein hochgradig schwieriges Thema für die Mitarbeitenden, die die Häuser am Laufen halten würden.

Verbände setzen auf Übergangsfristen bei Impfpflicht

Vielen Fragen seien noch offen, zum Beispiel was passiere beim Unterschreiten der festgelegten Fachkraftquoten auf den Stationen? Den Termin Mitte März sehe man deshalb äußerst kritisch und setze auf Übergangsfristen, um die Betreuung in den Häusern sicherzustellen, so Wolfshörndl.

Doch auch in anderen Bereichen sei der Personalmangel groß, so die zweite Vorsitzende aus dem neuen Führungsduo der Freie Wohlfahrtspflege, Nicole Schley, etwa in den Kitas. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien am Rande ihrer Kräfte. Wenn sich die Lage nicht bessere, bestehe die Gefahr, dass Kita-Personal abwandere. Dabei würden ohnehin bis 2030 mindestens 37.000 Fachkräfte in den bayerischen Kitas fehlen.

Corona-Impfpflicht: Verbände erwarten katastrophale Situation

Eine Möglichkeit, die Situation zu entspannen sei eine Aufwertung von Sorgeberufen, fordert die stellvertretende Vorsitzende der Freien Wohlfahrtspflege Bayern, Margit Berndl. Statt netter Worte und einmaliger Boni seien bessere Vergütungen und Arbeitsbedingungen notwendig, um mehr Menschen für soziale Berufe zu gewinnen und das vorhandene Personal zu halten. Dabei gehe es nicht nur um Pflegende, sondern auch um Erzieherinnen, Sozialpädagogen und Lehrkräfte.

Mit Blick auf die Impflicht in den Gesundheitseinrichtungen befürchtet auch Berndl, dass Beschäftigte aus Nicht-Gesundheitsberufen, wie Haustechniker oder Fahrer, in andere Branchen abwandern könnten, wo keine Impfpflicht herrsche. Mit dem Einführen der einrichtungsbezogenen Impfpflicht Mitte März steuere man auf eine katastrophale Situation hin.

Neue Doppelspitze bei der Freien Wohlfahrtspflege

Gemeinsam mit Nicole Schley leitet Stefan Wolfshörndl jetzt die Freie Wohlfahrtspflege Bayern, zu der das Bayerisches Rote Kreuz, die Arbeiterwohlfahrt, der Landes-Caritasverband, die Diakonie, der Landesverband der Israelitischen Kultusgemeinden und der Paritätische Wohlfahrtsverband gehören. Gemeinsam erbringen sie etwa 75 Prozent der sozialen Dienstleistungen im Freistaat.

Die beiden Neuen an der Spitze des Dachverbandes leiten zudem die bayerische Arbeiterwohlfahrt. Sie haben das Amt von Margit Berndl übernommen, Vorstand Verbands- und Sozialpolitik beim Paritätischen Wohlfahrtsverband Bayern. Sie ist zudem neue stellvertretende Vorsitzende der Freien Wohlfahrtspflege Bayern.