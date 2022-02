Impfpflicht: Bayerns Kliniken halten sich an Bundesvorgaben

Die Impfpflicht, die ab Mitte März für Beschäftigte in Einrichtungen der Gesundheitsversorgung und der Pflege gilt, soll in Bayern von den Gesundheitsämtern zunächst nicht durchgesetzt werden, so hat es Ministerpräsident Söder vorletzte Woche angekündigt. Die Bayerische Krankenhausgesellschaft warnt aber Arbeitgeber im Gesundheits- und Pflegesektor davor, die Sache auf die leichte Schulter zu nehmen.

Bundesweite Impfpflicht: Bayerns Kliniken müssen sich an Gesetz halten

Von "großzügigsten Übergangsfristen" sprach Markus Söder, als er die Umsetzung der Impflicht im Gesundheits- und Pflegebereich für Bayern faktisch auf Eis gelegt hat. Solche Großzügigkeit könne der Ministerpräsident vielleicht den staatlichen Gesundheitsämtern zugestehen, meint allerdings der Geschäftsführer der Bayerischen Krankenhausgesellschaft, Roland Engehausen. Die Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen müssten ihre gesetzlichen Pflichten ab dem 16. März erfüllen. Das sei keine Ermessensentscheidung.

"Selbstverständlich werden die Kliniken diejenigen, die nicht geimpft sind, an die Gesundheitsämter melden." Roland Engehausen, Geschäftsführer der Bayerischen Krankenhausgesellschaft

Gesundheitseinrichtungen haften bei Verstoß gegen berufsbezogene Impfpflicht

Schon allein aus Haftungsgründen müssten Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen sich penibel ans Gesetz halten, so Engehausen weiter. Denn wenn sich ein Patient oder Heimbewohner nach Mitte März mit Corona infiziert und ungeimpftes Personal nicht gemeldet war, dann wäre das für Haftpflichtversicherungen ein triftiger Grund, um für mögliche Schäden nicht aufzukommen.