Corona-Hilfen: Nur ausnahmsweise Rückzahlungen in Bayern

Die Corona-Soforthilfen galten kurz nach Ausbruch der Pandemie im März 2020 als schnelle Hilfe für Unternehmen, um die wirtschaftlichen Einbußen in der Pandemie einzudämmen. Es gab Zahlungen vom Bund und Zahlungen von den Bundesländern. Manche Landesregierungen haben nach Medienberichten nun zahlreiche Unternehmen aufgefordert, diese Corona-Soforthilfen zurückzuzahlen, weil ihr Liquiditätsengpass geringer ausfiel als prognostiziert.

Corona-Soforthilfen in Bayern nur bei Liquiditätsengpässen

In Bayern wurde diese Corona-Soforthilfe nur an die Firmen ausgezahlt, die in Folge der Pandemie tatsächlich in eine existenzgefährdende Wirtschaftslage gekommen sind, versichert das Bayerische Wirtschaftsministerium auf BR-Anfrage. Ein Verdienst- oder Einnahmeausfall bzw. entgangener Gewinn alleine habe dafür nicht ausgereicht.

Die Pandemie traf zum Beispiel viele Ladeninhaber im Einzelhandel, als die Geschäfte wochenlang geschlossen waren, aber auch Friseure oder Besitzer von Fitnessstudios. Sie kamen in einen Liquiditätsengpass, der konkret berechnet werden musste, damit sie im Freistaat Corona-Soforthilfe beantragen konnten.

Kein allgemeines Rückmeldeverfahren von Soforthilfen in Bayern

Die Einnahmen dieser Unternehmen brachen weg, aber die Kosten für Miete oder Lagerhaltung blieben trotzdem gleich. Wie das Bayerische Wirtschaftsministerium weiter mitteilt, "ist deshalb stets davon auszugehen, dass der Antragsteller der Corona-Hilfen auch tatsächlich in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten ist".

Deshalb gebe es auch kein allgemeines Rückmeldeverfahren. Die Antragsteller seien nicht zur Rückzahlung verpflichtet.

Manche Unternehmen sollten auch in Bayern Soforthilfen zurückzahlen

Allerdings gibt es eine Ausnahme, wenn die Einbußen im Verlauf der Pandemie doch geringer waren oder über weitere Hilfsprogramme mehr Geld zusammenkam als benötigt, wie das Ministerium schreibt. Dann sollten sich die Empfänger mit der zuständigen Bewilligungsstelle in Verbindung setzen.

Insgesamt seien in Bayern Soforthilfen in Höhe von rund 2,2 Milliarden Euro an rund 265.000 Antragsteller ausgezahlt worden, meldet das Wirtschaftsministerium. Davon habe der Bund 1,8 Milliarden Euro und der Freistaat rund 0,4 Milliarden Euro übernommen.

Habek fordert Aufschub von Ländern

An die Bundesländer, die Corona Soforthilfen von Unternehmen zurückfordern hat sich Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) mit einem Brief gewandt, melden Nachrichtenagenturen. Darin fordert Habeck hat die Länder auf, ein Moratorium einzulegen.

Die aktuelle coronabedingte Situation stelle insbesondere die vielen kleinen Unternehmen und Selbstständigen weiterhin vor große Herausforderungen, schreibt Habeck. Zum Teil bestünden Sorgen und Ängste, die letztlich auch aus Unsicherheiten hinsichtlich möglicher Rückerstattungen von Soforthilfen resultierten, die zusätzlich noch auf sie zukommen könnten. Habeck spricht sich daher für einen zeitlichen Aufschub aus, um die Fortführung von Betrieben zu sichern.