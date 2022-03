Corona-Hilfen: Diese Unterstützung gibt es weiterhin

Das Ende der Corona-Maßnahmen scheint in greifbarer Nähe: Aus 2G wurden 3G-Regelungen, in den Schulen dürfen die Masken unter bestimmten Voraussetzungen abgenommen werden und "Basisschutz" ist das neue Wort der Stunde. Aber das bedeutet nicht unbedingt, dass auch die finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten für Unternehmen, Familien oder Selbstständige auslaufen. Ein Überblick:

Elternhilfe und "Ersatz auf Verdienstausfall"

Familien können auch weiterhin viele verschiedene Hilfen in Anspruch nehmen. Auf der Website des bayerischen Familienministeriums können Eltern beispielsweise einen Antrag auf Elternhilfe stellen. Die wird ihnen dann gewährt, wenn das eigene Kind daheimbleiben muss, weil es beispielsweise positiv auf Corona getestet wurde. Der Antrag kann auch dann gestellt werden, wenn Kita, Kindergarten, Schule oder Hort wegen Corona komplett geschlossen werden.

Diese Hilfe können übrigens auch kinderlose Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beantragen, sofern sie wegen des Virus‘ daheim bleiben müssen oder, wie beispielsweise bei Schwangeren, ein Arbeitsverbot erteilt bekommen haben. Da die Regelung zum "Ersatz auf Verdienstausfall" Teil des Infektionsschutzgesetzes ist, gilt sie vorerst unbefristet.

Kinderkrankengeld und Kinderzuschlag für Eltern

Zusätzlich gibt es für Eltern das Kinderkrankengeld. Noch bis voraussichtlich Ende 2022 können gesetzlich krankenversicherte Eltern bis zu 30 Kinderkrankentage pro Kind und Erwachsenem beantragen und von der Krankenkasse erstattet bekommen. Das sind in der Regel 90 Prozent des durch die Krankheit des Kindes ausgefallenen Netto-Entgelts. Alleinerziehende Eltern haben Anspruch auf 60 Tage.

Außerdem können Eltern mit wenig Einkommen den Kinderzuschlag beantragen und es gibt vom Bundes-Familienministerium ein großes Maßnahmen-Paket mit dem Titel "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche". Damit soll die frühkindliche Förderung gestärkt werden, die Sozialarbeit an den Schulen ausgebaut, Kinder- und Jugendfreizeiten gefördert und es gibt vergünstigte Urlaubsangebote für besonders betroffene Familien. In Bayern werden vor allem die Erziehungsberatungsstellen vor Ort gestärkt.

Eine ausführliche Auflistung der Familien-Hilfen gibt es hier.

Maßnahmen-Katalog für Unternehmen und Selbstständige

Vom Bundeswirtschaftsministerium gibt es inzwischen einen ganzen Katalog an Fördermaßnahmen für Unternehmen und Selbstständige. Einige der Hilfsgelder müssen zurückgezahlt werden, andere nicht. Eine umfassende Übersicht findet sich hier. Und eine ausführliche Erläuterung gibt es hier. Hinzu kommen noch die Härtefallhilfen der Länder, die voraussichtlich noch bis Ende Juni beantragt werden können.

Die Bundesagentur für Arbeit ist für die Verwaltung des Kurzarbeitergeldes zuständig. Zum Beginn der Pandemie war das eines der wichtigsten Werkzeuge, um Massenentlassungen und eine Insolvenzwelle zu verhindern. Wenn mindestens zehn Prozent der Beschäftigten einen Arbeitsentgeltausfall von mehr als zehn Prozent haben, dürfen die Unternehmen Kurzarbeitergeld beantragen. Die entsprechenden Pandemie-Regelungen sind verlängert worden, bis zum 30.6.2022.

Weiter erleichterter Zugang zu Kurzarbeitergeld

Für die Unternehmen bedeutet das nicht nur, dass der Zugang erleichtert ist, die Leistungssätze können auch erhöht werden und für die Beschäftigten gibt es die Möglichkeit, während der Zeit in Kurzarbeit Einkünfte dazuzuverdienen. Das gilt zum Beispiel für Minijobs. Außerdem besteht weiterhin die Möglichkeit, sich während der Kurzarbeit fortzubilden. Mehr Infos finden Sie hier.

Hinzu kommen die Überbrückungshilfe I bis IV. Für die Hilfen I bis III, sowie die November- und Dezemberhilfen können ab Mai 2022 und noch bis zum 31.12.2022 die Schlussabrechnungen eingereicht werden. Erst- und Änderungsanträge auf Überbrückungshilfe IV für die Monate Januar bis März 2022 können noch bis zum 30. April 2022 gestellt werden. Außerdem ist eine Verlängerung der Überbrückungshilfe IV vorgesehen, genauso wie für die Neustarthilfe.

Zudem gibt es einige Steuererleichterungen, zum Beispiel mit der gesenkten Mehrwertsteuer in der Gastronomie, aber auch durch die Homeoffice-Pauschale und Steuerstundungen, die noch bis einschließlich September 2022 im vereinfachten Verfahren möglich sind.

Erleichterter Zugang zu Arbeitslosengeld II

Neben dem Kurzarbeitergeld und der Möglichkeit einem zusätzlichen Minijob nachzugehen, gibt es für Beschäftigte noch die Möglichkeit, das Geld für den Lebensunterhalt aufzustocken. Denn wegen der Pandemie wurden die Zugangsbedingungen zu Arbeitslosengeld II (Hartz IV) erleichtert: beispielsweise fragt das Jobcenter nur noch unter gewissen Umständen nach bereits vorhandenem Vermögen. Diese Ausnahmen gelten für ein halbes Jahr Bezugsdauer und sie wurden durch das Bundesarbeitsministerium bis zum 31.12.2022 verlängert.

Ein FAQ des Bundesarbeitsministeriums finden Sie hier.

Eine andere Möglichkeit, um etwas mehr Geld zum Leben zu haben, ist das Wohngeld. Das wird von der zuständigen Kommune dann ausgezahlt, wenn die Einnahmen eines Haushalts nicht hoch genug sind, um die aktuellen Lebensführungskosten so abzudecken, dass der Haushalt gut über die Runden kommt. Der dazugehörige Antrag ist im Vergleich zum ALG II-Antrag unkomplizierter.

Auch kleinteiligere Hilfen sind möglich

Ist ein Verdienstausfall zwar Corona-bedingt, aber nur kurzfristig, dann gibt es für alle Beschäftigten die Möglichkeit, den Antrag auf Ersatz des Verdienstausfalls stellen. Das funktioniert online, über die Seiten des BayernPortals. Wer genau darauf Anspruch hat und unter welchen Umständen, das wird auf der Seite des Bundesgesundheitsministeriums erklärt.

Hinzu kommen die Möglichkeiten des Corona-Bonus. Neben vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in privaten Unternehmen haben auch die Beschäftigten im öffentlichen Dienst schon von der Sonderzahlung profitiert, in Bayern zusätzlich die Beamtinnen und Beamten. Im Gespräch ist auch ein Coronabonus für Beschäftigte in der Kinderbetreuung. Der für das Pflegepersonal ist bereits ausgehandelt. Außerdem sollen Azubis, studentische Beschäftigte sowie Praktikantinnen und Praktikanten einen Corona-Bonus von einmalig 650 Euro bekommen.