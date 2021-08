Corona-Hilfen des Bundes – Hürden im Bürokratie-Dschungel

Firmen aus dem Gastgewerbe haben es bekanntermaßen schwer in Corona-Zeiten. Ohne die finanzielle Hilfe durch den Bund könnte zum Beispiel Andreas Schön sein Unternehmen nicht fortführen. Schön betreibt ein Tagungshotel in Augsburg-Oberhausen. 120 Zimmer und 15 Tagungsräume stehen vielfach leer.

Der Familienbetrieb in dritter Generation hat die sogenannte "Überbrückungshilfe III" des Bundes beantragt. Unter anderem weil eine nicht aufzuschiebende Dachreparatur ansteht. Zunächst sah alles gut aus. Doch dann ergaben sich Unklarheiten für Schön und seinen Steuerberater.

Überbrückungshilfe gilt nur für bestimmte Leistungen

"Ich kann sowas nicht aufschieben. Wenn ich es nicht mache, wird es nur schlimmer und die Kosten für die Zukunft nur höher", so Schön über die dringend nötigen Reparaturen in seinem fast leeren Hotel "Alpenhof". 120.000 Euro wird das kaputte Dach kosten. Mit seinem Steuerberater hat der Unternehmer die Überbrückungshilfe III beim Bund beantragt.

Zunächst gingen sie davon aus, dass es für seine Dacharbeiten Unterstützung geben würde - zumindest teilweise. Doch Hilfe für zwingend notwendige Reparaturen sind in einer Neufassung der Überbrückungshilfe III plötzlich nicht mehr vorgesehen, wundert sich der Augsburger. "Folglich fällt diese Geschichte natürlich raus. Und ich muss den ganzen Teil, so wie es ausschaut, selber stemmen."

Unklarheit über Regeln für Überbrückungshilfe III

Es herrsche viel Unklarheit, klagt auch Florian Klehr, der in Pfaffenhofen an der Ilm ein Fitnessstudio betreibt. Auch er kam nur mit Bundeshilfen durch die Krise, zusätzlich musste er auf sein Erspartes zurückgreifen. Die Anträge für die Corona-Hilfen des Bundes beschreibt der Fitnesstrainer als organisatorischen Klimmzug.

Es sei permanent nachgearbeitet worden: "Die Steuerberater haben einen Antrag verschickt, dann hat man die Vorgaben wieder geändert. De facto war dann der Antrag falsch gestellt, musste zurückgezogen und neu gestellt werden. Das heißt, der Steuerberater war schon mit einem Fuß in der Beihilfe zum Subventionsbetrug".

IHK: "Bisher komplexestes Förderprogramm"

Zuständig für die Bewilligung der Überbrückungshilfen in Bayern ist die Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern. Der dortige Projektleiter Martin Drognitz bestätigt, dass es immer wieder kurzfristig neue Vorgaben gebe. "Durchaus werden die Regeln im Lauf des Verfahrens auch geändert, auch mal hin zum Positiven für die Unternehmen. Das heißt, es gibt eine Aufstockung der Förderung zum Beispiel. Das gab es auch schon."

Laut Drognitz sei aber immer klar gewesen, dass die Hilfen kein Investitionsprogramm sein sollen. "Das war am Anfang vielleicht nicht ganz so klar kommuniziert wie jetzt am Schluss", so Drognitz. Er beschreibt die Überbrückungshilfe III als das bisher komplexeste Förderprogramm, um das sich die IHK kümmern musste. Es geht dabei um Hilfen für den Zeitraum vom 1. November 2020 bis 30. Juni 2021. 53.163 Anträge sind dazu bis Anfang August eingegangen. 82 Prozent der Anträge bezeichnet die Kammer als erledigt. Die Corona-Hilfen für Firmen sollen laut Bundesregierung über den September hinaus verlängert werden.

Hotelier Andreas Schön hofft, dass ihm zumindest die anderweitig gestellten Überbrückungshilfen genehmigt werden. Sein neues Dach wird er jedenfalls vollständig selbst finanzieren müssen.