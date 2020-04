Corona-Exit: Bayerns Wirtschaft appelliert an Söder

Ein Signal der Hoffnung bleibt für weite Teile der Wirtschaft aus. In Bayern werden an diesem Montag zunächst nur Bau- und Gartenmärkte wieder geöffnet. Bei den kleineren Geschäften bis zu einer Größe von maximal 800 Quadratmetern erlaubt die bayerische Staatsregierung die Öffnung erst am 27. April und damit eine Woche später als in anderen Ländern.

Unterschiedliche Wirtschaftszweige hätten sich einen klaren Exit-Plan gewünscht. Im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk haben sie ihre Sorgen und Hoffnungen geteilt.

Bundesweiter Flickenteppich für Einzelhandel unbegreiflich

Die Enttäuschung ist groß: Dass der bayerische Einzelhandel eine Woche länger warten soll als andere Bundesländer, ist für Bernd Ohlmann vom Handelsverband Bayern "ein dicker Hund". Gerade die kleinen Geschäfte würden stark leiden, weil besonders hier jeder Tag zählt.

"Der Handel in Bayern ist gegenüber den anderen Ländern benachteiligt. Die anderen Händler können schon ab Montag aufmachen und wir schauen eine Woche lang in die Röhre." Bernd Ohlmann, Handelsverband Bayern

Einzelhandel: Regeln müssen nachvollziehbar sein

Sehr viele Unternehmen aus dem Einzelhandel werden schon seit Wochen mit Hilfskrediten und Stundungen von Steuern und Sozialabgaben über Wasser gehalten, aber das müssen sie alles demnächst wieder zurückzahlen. Deshalb drohen viele mit jedem weiteren Tag des Shutdowns erst in die Überschuldung und dann in die Insolvenz zu rutschen. Mehrere Wirtschaftsverbände aus dem Einzelhandel haben sich in einer Erklärung zusammengeschlossen und appellieren an die Politik, auch an die Akzeptanz der Bevölkerung zu denken:

"Die Sicherheitsvorschriften und Hygieneregeln müssen möglichst bundesweit und branchenübergreifend einheitlich gelten, damit sie nachvollziehbar sind." Johannes Ippach, Markenverband e.V.

Hotels und Gaststätten erwarten keine Nachholeffekte

Das Gastgewerbe war einer der ersten Wirtschaftsbereiche, der sein Geschäft aufgrund von Corona stark einschränken musste. Und es wird wohl auch die letzte Branche sein, die aus dem Corona-Shutdown wieder herauskommt.

Erschwerend kommt hinzu, dass wohl Nachholeffekte für die Hotels und Gaststätten ausbleiben, weil viele Menschen Urlaubstage aufgebraucht haben und Ferien nicht einfach zeitunabhängig nachholen können.

Gastgewerbe kritisiert: "Tagungen mit Sicherheitsvorkehrungen möglich"

Das Gastgewerbe sollte man etwas differenzierter betrachten, fordert Thomas Geppert, der Landesgeschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA Bayern im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk.

"Das Gastgewerbe ist sehr vielseitig und es gibt durchaus Restaurants und Hotels, die Tagungen mit bestimmten Sicherheitsvorkehrungen ermöglichen könnten. Dass das jetzt nicht schnell kommt, erschüttert uns natürlich." Thomas Geppert, DEHOGA Bayern

Deswegen sei es umso wichtiger, mit einem großen Entschädigungs-Fond die Hotels und Gaststätten zu stützen. Für alle Betriebe der Hotellerie und des Tourismus gelte: Kurzfristig könnten Steuerstundungen und Soforthilfen von einigen Tausend Euro zwar helfen, doch mittel- und langfristig reiche das bei Weitem nicht aus. Es drohe eine Insolvenzwelle und Arbeitslosigkeit.

Das Gastgewerbe akzeptiere alles, was gesundheitspolitisch geboten sei, um eine zweite Infektionswelle zu verhindern. Doch gleichzeitig könne kein Unternehmen einen Umsatzausfall von einhundert Prozent über Monate verkraften.

Der DEHOGA Bayern fordert ein Signal der Hoffnung von der Bayerischen Staatsregierung, wie es ab Pfingsten weitergehen soll. Außerdem sei ein reduzierter Umsatzsteuersatz von sieben Prozent auf gastronomische Leistungen wichtiger als so manche Soforthilfe.

Corona-Shutdown trifft auch das Bayerische Handwerk

Durch die Corona-Krise haben drei Viertel der Handwerksbetriebe im Freistaat Umsatzrückgänge von zuletzt durchschnittlich fünfzig Prozent verzeichnen müssen. Fast die Hälfte aller Handwerksbetriebe in Bayern beklagt stornierte Aufträge. Das Bayerische Handwerk fordert Klarheit für die Organisation zukünftiger Aufträge:

"Wir danken für die großen staatlichen Unterstützungsleistungen wie Soforthilfe, aber was wir jetzt brauchen, ist eine möglichst klar und eindeutig formulierte Exit-Strategie." Dr. Frank Hüpers, Hauptgeschäftsführer des Bayerischen Handwerkstages

Frank Hüpers hat eine klare Forderung, wie die Soforthilfen und die Kreditvergaben noch ergänzt werden sollten, um vor allem den Mittelstand des Handwerks zu entlasten. Er fordert eine schnellere öffentliche Auftragsvergabe für kleine und mittlere Handwerksbetriebe, um diese speziell zu unterstützen. Außerdem müssten Konsum und Investitionen angekurbelt werden, etwa indem der Staat Steuern und Abgaben senkt.

Logistikunternehmen prognostiziert "die ein oder andere Regallücke"

Der Lokistikdienstleister GROUP7 aus Oberding in Oberbayern hat für viele Kunden im Textilbereich in den letzten Wochen zusätzliche Lagerkapazitäten bereitgestellt, weil die Ware die Lagerhallen nicht verlassen kann. Lebensmittel und andere Alltagsprodukte liefern die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Günther Jocher von GROUP7 aber weiter an Lebensmittelläden aus und das soll auch so bleiben. Doch er sieht auch ein Problem:

"Unsere Branche wird alles tun, um die Versorgungssicherheit in Deutschland sicherzustellen. Internationale Produktionsengpässe werden wir allerdings nicht ausgleichen können." Günther Jocher, Logistikdienstleister GROUP7

Aus seiner Sicht wird in den kommenden Wochen wohl die ein oder andere Regallücke entstehen, die jedoch keine lebensbedrohlichen Auswirkungen haben wird. Günther Jocher zeigt Verständnis für die nur vorsichtigen Lockerung:

Die verzögerten Öffnungszeiten der Modegeschäfte und Sportartikelläden in Bayern würden die Liquiditätsengpässe zwar weiter verschärfen. Gleichzeitig kann er aber verstehen, dass die Staatsregierung keine zweite Infektionswelle riskieren möchte.