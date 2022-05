Corona: das muss ich beim Abschluss einer Versicherung beachten

Als die Corona-Pandemie ausbrach, warf sie für private Versicherungsfirmen und auch für ihre Kunden Fragen auf. Etwa, welche Rolle eine Infektion beim Abschluss eines neuen Vertrages spielt. Inzwischen sind viele Fragen geklärt, aber nicht alle.

Gesundheitsfrage nach Corona wahrheitsgemäß beantworten

"Muss ich eine Coronainfektion bei den Gesundheitsfragen zu einer privaten Berufsunfähigkeitsversicherung angeben?" – diese Frage lässt sich beispielsweise in verschiedenen Online-Foren finden. "Im Zweifelsfall: Ja", sagt der Versicherungsberater Helge Kühl, der auch im Auftrag der Verbraucherzentralen arbeitet. Auch vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) heißt es: Einen Schnupfen wird man zwar üblicherweise nicht bei den Gesundheitsfragen zu einer Privatversicherung angeben, eine Corona-Infektion aber besser schon.

Wenn man nicht sicher ist, solle man beim Versicherer nachfragen. Und der Versicherungsmakler Kühl hat die Erfahrung gemacht, dass viele Versicherer von sich aus nach einer Corona-Infektion fragen. Da müsse man korrekte und vollständigen Angaben machen, sonst ist später der Versicherungsschutz in Gefahr.

Corona kein Hinderungsgrund für Versicherungsabschluss

Etliche Verbraucher haben die Sorge, dass sie nach einer Corona-Infektion keine Privatversicherungen mehr abschließen können, bei denen Gesundheitsfragen eine Rolle spielen. Diese Sorge lässt sich zumindest für diejenigen entkräften, die die Krankheit voll auskuriert haben. "Wenn jemand ganz genesen ist, steht einem Vertrag grundsätzlich nichts im Weg", sagt ein Sprecher des Versicherungsverbandes GDV. Er schränkt allerdings ein: Wer nach einer Coronainfektion dauerhaft Gesundheitsprobleme hat, muss mit Zuschlägen rechnen oder bekommt möglicherweise keine Police. Das sei aber auch bei anderen Krankheiten schon immer so gewesen. Es gelte das Prinzip "Wir können ein brennendes Haus nicht gegen Feuer versichern", heißt es vom GDV.

Der Versicherungsmakler Helge Kühl sagt zur Behauptung, wer Corona hatte, bekomme keinen Versicherungsvertrag mehr: "Quatsch". Wer einen schweren Verlauf hatte und etwa im Krankenhaus war, müsse zwar mit Aufschlägen oder einer Ablehnung rechnen, erklärt der Fachmann. Er habe aber die Erfahrung gemacht: "Eine Infektion, die folgenlos ausgeheilt ist, geht eigentlich überall normal durch."

Corona ist für Versicherungen eine Krankheit wie andere auch

Der Gesamtverband der Versicherungswirtschaft betont dabei, es sei ein Missverständnis zu glauben, die Branche gehe mit Covid19 anders um als mit anderen Krankheiten. Das Virus mit dem Fach-Namen "Sars-CoV-2" galt Anfang 2020 zwar als "neuartig". Doch die Kalkulationen, die die Versicherer vornehmen, um die Risiken abzudecken, die mit dem Virus verbunden sind, folgen dem gleichen Muster wie bei allen anderen Krankheiten auch.

PCR-Test keine Voraussetzung für Versicherungsleistungen

Wenn es darum geht, ob eine Versicherung Leistungen etwa wegen Berufsunfähigkeit zahlt, spiele es weniger eine Rolle, welche Diagnose ein Versicherter hat, sondern wie sehr er gesundheitlich eingeschränkt ist, heißt es vom GDV. Aussagen aus Online-Foren, wonach man keine Leistungen etwa wegen einer "Long Covid"-Erkrankung erhalte, wenn kein positiver PCR-Test vorliegt, sind deshalb aus Sicht des Verbands-Sprechers schwer nachzuvollziehen.

Wenn jemand beispielsweise eine deutlich eingeschränkte Lungenfunktion hat und deshalb einen bestimmten Beruf nicht mehr ausüben kann, sei das möglicherweise ein Fall für Leistungen einer Berufsunfähigkeitsversicherung. Ob die eingeschränkte Lungenfunktion auf eine Corona-Infektion zurückgehe, spiele nicht die Hauptrolle.

Auf die Auswirkungen einer Krankheit kommt es an

Eine ähnliche Einschätzung hat auch der Versicherungsmakler Helge Kühl, der regelmäßig mit den Verbraucherzentralen zusammenarbeitet. Deshalb hält er auch eine andere Einschätzung von Online-Usern für zweifelhaft. Weil "Long Covid" noch nicht gründlich erforscht sei, würden Versicherungen es nicht als Grund für Zahlungen akzeptieren, heißt es in Online-Foren.

Bei der Frage, ob eine Versicherung zahlt, stünden die Gesundheitsprobleme im Mittelpunkt, sagt Kühl: Die allgemeine Belastbarkeit, körperliche Beschwerden, auch Atembeschwerden, ebenso psychische Probleme. Er betreut einen Fall, in dem ein Versicherter nach einer Corona-Infektion einige Monate Leistungen erhalten hat, bis er dann wieder als gesünder galt. Ein anderer seiner Fälle ist noch in der Prüfung, mit offenem Ausgang.

Sonderfall "Infektionsklausel"

Mit der Corona-Pandemie könnte nach Einschätzung einiger Verbraucher auch die sogenannte "Infektionsklausel" bei Berufsunfähigkeitsversicherungen eine neue Rolle spielen. Sie richtet sich vor allem an Männer und Frauen, die in Gesundheitsberufen arbeiten. Etliche Versicherer bieten ihnen eine Absicherung für den Fall an, dass sie ihren Beruf nicht mehr ausüben können, weil ihr Arbeitgeber den Paragraphen 31 des Bundesinfektionsschutzgesetzes auf sie anwendet. Darin heißt es, die zuständigen Behörden können "Kranken, Krankheitsverdächtigen, Ansteckungsverdächtigen und Ausscheidern die Ausübung bestimmter beruflicher Tätigkeiten ganz oder teilweise untersagen".

Der Versicherungsmakler Helge Kühl hält es zwar grundsätzlich für gut, wenn Versicherungskunden eine weitere Grundlage für mögliche Ansprüche auf Leistungen einer Berufsunfähigkeitsversicherung haben. Und die Infektionsschutz-Klausel könnte theoretisch auch bei Corona-Infektionen greifen. Aber er schränkt ein, dass die Klausel in der Praxis nach seinen Erfahrungen so gut wie nie zur Anwendung kommt. Deswegen sei sie "eigentlich Augenwischerei". Wer sich für eine Police interessiere, solle sich nicht davon leiten lassen, ob der Versicherer eine Infektionsschutzklausel anbietet oder nicht, empfiehlt Kühl.