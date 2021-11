Corona-Auskunftspflicht: Arbeitgeber erhöhen Druck

Arbeitsminister Hubertus Heil will, dass Arbeitgeber die Beschäftigen nach ihrem Corona-Impfstatus befragen können. Ob das richtig ist, dazu gehen die Meinungen auseinander. Die Gewerkschaften DGB und IG Metall sind dagegen.

"Ob Beschäftigte ihren Arbeitgebern Auskunft über ihren Impf- oder auch Genesungsstatus geben, liegt allein in der individuellen Entscheidung jedes und jeder einzelnen Arbeitnehmer*in", erklärte etwa der Bezirksleiter der IG Metall in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, Thorsten Gröger. Schon vor der Pandemie habe es ein großes Interesse der Arbeitgeber gegeben, möglichst konkrete Gesundheitsdaten der Beschäftigten zu erlangen. "Die IG Metall erteilt allen Versuchen in diese Richtung auch weiterhin eine prinzipielle Absage."

Arbeitgeber: Auskunftspflicht richtig und überfällig

Der Maschinenbauverband VDMA und der Arbeitgeberverband BDA halten Heils Vorschlag dagegen für richtig und überfällig. Die Zahl der Corona-Ansteckungen sei zum vierten Mal zu einer Bedrohung des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens geworden, heißt es beim Maschinenbauverband.

Je dramatischer die Corona-Fallzahlen werden, umso größer wird der Druck, gegenüber Arbeitgeber und Kollegen Auskunft zu geben, ob man geimpft ist oder nicht. Das Bedürfnis nach Sicherheit wächst.

Arbeitsministerium: Aktueller Corona-Test am Arbeitsplatz

Die geplante 3G-Regelung von Heil sieht vor, dass Beschäftigte, die weder geimpft noch genesen sind, täglich vor dem Betreten ihres Arbeitsplatzes einen aktuellen Corona-Test vorlegen und darüber auch eindeutig Auskunft geben.

Bis auf diese ergänzende Auskunftspflicht halten auch die Gewerkschaften die Vorschläge von Heil für sinnvoll. In der Praxis erweist es sich häufig als schwierig, die notwendigen Informationen von Arbeitnehmern zu bekommen, ohne sie konkret danach zu fragen.