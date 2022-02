Corona: Apotheken und Ärzte streiten ums Impfen

Beim Bayerischen Hausärzteverband ist man zutiefst verärgert darüber, dass jetzt auch in Apotheken gegen Corona geimpft wird. Das dortige Personal müsse nur einen oberflächlichen Online-Kurs absolvieren, um Spritzen geben zu können, heißt es vom Hausärzteverband – Ärzte hingegen hätten eine zwölfjährige Ausbildung, in der sie lernen, was bei unerwarteten Impfreaktionen zu tun ist.

Eine "rein ärztliche Tätigkeit"

Auch die Bayerische Landesärztekammer lehnt Impfungen in Apotheken ab. "Das ist eine rein ärztliche Tätigkeit. Und da ist es völlig egal, ob wir von der Masernimpfung oder von der Grippeschutzimpfung oder von der Corona-Impfung sprechen", sagt Präsident Dr. med. Gerald Quitterer.

Es gebe nicht zu wenige Möglichkeiten sich impfen zu lassen, findet Quitterer, sondern zu wenige Impfwillige.

Bessere Erreichbarkeit in der Apotheke?

Die Apothekerverbände argumentieren, viele Patienten seien über ihre Mitglieder leichter zu erreichen als über Angebote der Arztpraxen. Eine Tochtergesellschaft der Apothekerverbände namens Avoxa weist in einer Werbung für Schulungs-Seminare allerdings auch auf den finanziellen Aspekt hin. An Werktagen gibt es für eine Impfung 28 Euro, am Wochenende 36 Euro. Unter anderem über Sonderzuschläge ließen sich diese Beträge "durch geschickte und effiziente Planung auf circa 50 Euro pro Impfung steigern", schreibt die Tochtergesellschaft der Apothekerverbände.