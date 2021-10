Corona-Ansteckung im Beruf - wer trägt die Kosten?

Mit diesem Zweig der Sozialversicherung kommen viele Berufstätige sonst eher selten oder nie in Berührung: Den Berufsgenossenschaften. Sie einzuschalten, kann aber wichtig sein.

Mehrere Tausend Meldungen von Corona-Infektionen als Berufskrankheit oder Arbeitsunfall bekommen Berufsgenossenschaften immer noch jeden Monat. Rund 165.000 Anträge sind bei den verschiedenen Trägern inzwischen eingegangen.

Berufsgenossenschaften: Umfassende Reha-Maßnahmen

Bei der reinen Behandlung der Krankheit unterscheiden sich die Leistungen der Berufsgenossenschaften nicht wesentlich von denen der gesetzlichen Krankenversicherung. Aber etwa bei Reha-Maßnahmen gelten die Berufsgenossenschaften als vergleichsweise großzügig. Gerade wenn es darum geht, Langzeitfolgen von Corona-Infektionen einzudämmen, sieht der Spitzenverband der Gesetzlichen Unfallversicherung beträchtliche Herausforderungen auch noch für die nächsten Jahre.

"Jetzt merken wir eben im Zeitverlauf, dass wir uns auch mit den Langzeitfolgen befassen müssen und werden. Insofern haben sich die Inhalte, die sich für uns rund um die Covid-19-Erkrankung herum ranken, im Laufe der letzten anderthalb Jahre gewandelt. Da sind wir jetzt noch mittendrin in diesem Wandel." Fred-Dieter Zagrodnik, Spitzenverband der Gesetzlichen Unfallversicherung

Eine Reha-Klinik, die die Berufsgenossenschaften in Bad Reichenhall betreiben, hat sich deshalb auf die Behandlung von Corona-Patienten spezialisiert – gerade wenn es um Langzeitfolgen geht.

Pflegekraft steckt sich bei der Arbeit an

Beispielhaft sei hier die Geschichte von Fatime Osmani geschildert: Sie arbeitet bei einem ambulanten Krankenpflegedienst in Rosenheim. In ihrer Heimat im Kosovo war sie Ärztin. Als sie 1993 als Kriegsflüchtling nach Deutschland kam, wurde ihre Ausbildung allerdings nicht anerkannt, sie kümmert sich deshalb als Pflegekraft etwa um ältere Menschen.

Im Januar dieses Jahres infizierte sich ein älteres Ehepaar, um das sie sich kümmert, mit Corona. Und obwohl sie alle gängigen Schutzmaßnahmen getroffen habe, um sich vor dem Virus zu schützen, habe auch sie eine Ansteckung nicht verhindern können, erzählt die 62-Jährige.

Zunächst hat sie die Behandlung ihrer Erkrankung ganz normal über die Chipkarte ihrer gesetzlichen Krankenversicherung abgerechnet. Doch es dauerte viele Wochen, bis sie wieder auf die Beine kam. Der Chef des Pflegedienstes, bei dem sie arbeitet, regte schließlich an, die Erkrankung bei der zuständigen Berufsgenossenschaft zu melden. Denn es lag für ihn auf der Hand, dass sich seine Mitarbeiterin während ihrer beruflichen Tätigkeit mit Corona infiziert hatte.

Berufskrankheit oder Arbeitsunfall

Unter anderem für Beschäftigte in Gesundheitsberufen haben die Berufsgenossenschaften inzwischen eine sogenannte Beweiserleichterung eingeführt – das heißt, der Aufwand, um nachzuweisen, dass man sich im Zusammenhang mit dem Beruf mit Corona infiziert hat, soll gering gehalten werden.

Die Berufsgenossenschaften treffen auch bei Corona-Infektionen eine Unterscheidung zwischen Berufskrankheit und Arbeitsunfall. Bei Menschen, die in besonders gefährdeten Berufen arbeiten, etwa in der Pflege, gilt eine Corona-Infektion in der Regel als Berufskrankheit. In Ausnahmefällen kann sie auch als Arbeitsunfall eingeordnet werden.

Allerdings sei das alles für die Betroffenen mit einem großen bürokratischen Aufwand verbunden, wie der Chef des Pflegedienstes, Karsten Hoeft, deutlich macht. Er sagt, der Umfang der Formulare, auch um solche Fragen zu klären, sei beträchtlich gewesen. Es kann sich für die Versicherten aber in vielen Fällen lohnen, diesen Aufwand auf sich zu nehmen.

Unfallversicherung ist vergleichsweise großzügig ausgestattet

Die Unfallversicherung ist ein vergleichsweise großzügig ausgestatteter Zweig der Sozialversicherung. Als sie Ende des 19. Jahrhunderts unter Reichskanzler Bismarck gegründet wurde, sollte sie vor allem Arbeiter gegen die Risiken absichern, die etwa Fabrikarbeit mit sich brachte. Bismarck wollte damit auch sozialistischen Bewegungen den Wind aus den Segeln nehmen. So ist etwa das sogenannte Verletztengeld, das gezahlt wird, wenn nach sechs Wochen Krankheit die Lohnfortzahlung durch den Arbeitgeber ausläuft, höher als in der Krankenversicherung.

Bei der Behandlung müssen Ärzte oft weniger Rücksicht auf Budgets nehmen, wenn sie über die Berufsgenossenschaften abrechnen und nicht über die Krankenkassen. Die haben laut Gesetz die Vorgabe, vor allem das Notwendige zu bezahlen – bei der Unfallversicherung stehen andere Worte im Gesetz. "Wir haben den Auftrag, mit allen geeigneten Mitteln den Gesundheitszustand wiederherzustellen", sagt Eberhard Ziegler vom Spitzenverband der Gesetzlichen Unfallversicherung.

Zahl der Anträge wächst weiter

Die Pflegerin Fatime Osmani, die im Rahmen ihrer Arbeit erkrankt ist, fand es besonders hilfreich, dass die Berufsgenossenschaft ihr eine Kur bezahlt hat. Sie war mehrere Wochen in der Klinik in Bad Reichenhall, die sich auf Corona-Patienten spezialisiert hat. Denn auch nach der akuten Phase der Erkrankung spürt sie Symptome wie Atemnot, Müdigkeit und Vergesslichkeit.

Wenn jemand wegen einer Berufserkrankung oder wegen eines Arbeitsunfalls nicht mehr arbeiten kann, hat er möglicherweise auch ein Recht auf Rentenzahlungen durch die Berufsgenossenschaften.

Der Referatsleiter Berufskrankheiten beim Spitzenverband der Gesetzlichen Unfallversicherung, Zagrodnik, sieht insgesamt beträchtliche Herausforderungen auch noch für die nächsten Jahre. Rund 165.000 Anträge auf Anerkennung einer Corona-Infektion als Berufskrankheit oder Arbeitsunfall sind bei den verschiedenen Trägern inzwischen eingegangen. Etwa zwei Drittel wurden anerkannt. Jeden Monat kommen mehrere tausend neue dazu.