Corona als Chance: Keine Lieferengpässe bei Textilfirmen vor Ort

In der großen Produktionshalle der Firma Fraas in Wüstenselbitz im Landkreis Hof ist es schwer, sein eigenes Wort zu verstehen. Mehr als 30 Webstühle, auf denen Schals gefertigt werden, machen jede Menge Lärm. Im vergangenen Jahr hat das mittelständische Unternehmen, das bereits seit 1880 Kopftücher, Tücher und Schals fertigt, rund 1,2 Millionen Schals produziert. Etwa ein Viertel davon vertreibt das Unternehmen, das rund 150 Beschäftigte hat, unter eigenem Label. Die meisten Produkte werden aber im Auftrag namhafter internationaler Modeunternehmen und großer europäischer Textilketten gefertigt.

Textilunternehmen: Auftragsvolumen steigt seit Monaten

Andreas Schmidt leitet gemeinsam mit seinem Bruder die Firma seit 20 Jahren. Er freut sich, dass die Nachfrage nach den Fraas-Produkten seit Monaten stetig steigt. Das bedeutet, die Firma kann die Produktion weiter hochfahren, denn schon jetzt fragen Kunden mehr Ware an und potentielle Neukunden zeigen Interesse an den Textilien von Fraas. Andreas Schmidt rechnet für das aktuelle Jahr mit einem Auftragsplus von 30 bis 40 Prozent.

Internationale Lieferketten funktionieren nicht

Ein Grund für die verstärkte Nachfrage nach den Textilien aus Oberfranken sieht der Unternehmer in den aktuell nicht mehr funktionierenden weltweiten Lieferketten. Viele Modefirmen haben Probleme, Ware aus Asien, insbesondere aus China, zu bekommen. Zudem sind die Frachtkosten schier explodiert. Schmidt rechnet vor, dass sich die Kosten für Container, mit denen Ware aus Asien verschifft wird, von 2.000 Euro auf mittlerweile rund 12.000 Euro versechsfacht hat, Mode "made in Germany" wird dadurch für viele deutsche und auch europäische Händler plötzlich wieder interessant.

"Wir spüren im Moment ein massives Interesse unserer Kunden, die sich unabhängig machen wollen von den unflexiblen und teuren Lieferketten. Und am Ende des Tages sind die Produkte, die wir hier in Deutschland herstellen, jetzt mindestens genauso so preiswert oder teuer, wie wenn die in China hergestellt würden." Andreas Schmidt, Geschäftsführer Fraas

Neue Hoffnung für die traditionelle Textilindustrie Oberfrankens

Andreas Schmidt ist überzeugt, dass der Trend hin zu regional gefertigten Produkten auch im Textilbereich anhalten wird – über die aktuelle Corona-Pandemie hinaus. Schon seit einigen Jahren sei ein Umdenken vieler Konsumenten spürbar. Nicht mehr ein günstiger Preis stehe für viele Kunden heute im Vordergrund, sondern zunehmend das Thema "Nachhaltigkeit".

"Wir kennen alle die Geschichte, wo das Baumwoll-T-Shirt zwei Mal um die Welt reist, bevor es beim Konsumenten ankommt. Das ist langfristig nicht nachhaltig. Und es wächst eine Generation heran, die sich sehr wohl darum kümmert, wo ihr Produkt hergestellt wird und welchen CO2-Abdrucck es hat." Andreas Schmidt, Geschäftsführer Fraas

Aufträge verteilen sich auf die Region

Nicht zuletzt aus Gründen der Nachhaltigkeit und der möglichst kurzen Transportwege haben die Fraas-Mitarbeiter immer wieder auch Garnspulen in der Hand, die in Spinnereien im Landkreis und in der Stadt Hof, also im Umkreis von wenigen Kilometern gefertigt werden. So können die Beschäftigten auch sehr kurzfristig auf Kundenwünsche eingehen.

Kurze Wege, schnelle Lösungen

Schals oder Mützen können sie im Bedarfsfall auch innerhalb der Saison nachfertigen. Und sollte die Auftragslage die Produktionskapazitäten tatsächlich einmal übersteigen, kann Andreas Schmidt auf Unterstützung aus der Region hoffen und Aufträge outsourcen: Die können dann in ebenso hoher handwerklicher Qualität in kleinen Lohnbetrieben in der Region gefertigt werden.

Anders als Hersteller aus Asien kann Andreas Schmidt garantieren, dass die neuen Modelle der Frühjahrs- und Sommerkollektionen von Fraas auch rechtzeitig zum Start in die Saison geliefert werden.