Continental will 2.100 Jobs in Regensburg abbauen

Der Automobilzulieferer Continental will in Deutschland 13.000 Arbeitsplätze abbauen und Standorte schließen. Das Werk in Regensburg und die Antriebssparte Vitesco Technologies sind mit 2.100 Stellen besonders betroffen.

Radikaler Kahlschlag

Mit einem derart radikalen Kahlschlag habe niemand rechnen können, sagt Rico Irmischer, Geschäftsführer der IG Metall in Regensburg. "Nach Jahren voller satter Renditen habe das Unternehmen keine bessere Idee als einen hektischen, konzeptlosen Arbeitsplatzabbau anzukündigen."

Die Automobilindustrie und damit auch Continental stünden zweifelsohne vor großen Herausforderungen. Die Transformation, die Umstellung der Produktion und die durch Corona zugespitzte Situation zwängen den Vorstand zum Handeln. Beschäftigte auf die Straße zu setzen und Werke zu schließen sei allerdings die wohl schlechteste Lösung.

"Wir akzeptieren das nicht"

Herbert Brücklmeier, Betriebsratsvorsitzender von Conti in Regensburg stellt klar, dass man das nicht akzeptiere. "Bisher wurden keine Verhandlungen mit dem Betriebsrat oder der IG Metall zu tragfähigen Lösungen geführt", so Brücklmeier.

Im Continental-Konzern spiele die Sicherung von Know-How und deutschen Standorten scheinbar keine Rolle. Stattdessen missbrauche das Management die Corona-Krise dazu, den Konzern schlank zu schrumpfen. Die Zeche sollen die Beschäftigten zahlen, so Irmischer.

Um jeden Arbeitsplatz kämpfen

In den nächsten Wochen ist bundesweit mit massiven Protestaktionen zu rechnen, sollte der Conti-Vorstand die Pläne nicht korrigieren. "Die Beschäftigten werden um jeden Arbeitsplatz kämpfen", so Irmischer.

Eine Milliarde einsparen

Continental verschärft seinen bereits laufenden Sparkurs deutlich und wird auch beim Umbau in Richtung Software und E-Mobilität noch einmal konkreter. Wie der Dax-Konzern am Dienstag mitteilte, sollen von 2023 an nun mehr als eine Milliarde Euro an Bruttoeinsparungen pro Jahr angepeilt werden. Die jährliche Zielgröße bis 2023 betrug bisher rund 500 Millionen Euro. Der Autozulieferer und Reifenhersteller aus Hannover will die Kosten so weiter drücken.

Conti wird - wie weite Teile der Autoindustrie - derzeit schwer vom Nachfragerückgang in der Corona-Krise getroffen. Hinzu kommt der teure und schwierige Umbau, der das Unternehmen weg von klassischer Verbrennertechnologie führen soll.

Insgesamt 30.000 Jobs betroffen

Verbunden hiermit ist auch der Abbau zahlreicher Jobs, parallel dazu will Continental jedoch möglichst viele Beschäftigte weiterqualifizieren. Aktuell gehe man davon aus, dass das 2019 gestartete Programm weltweit etwa 30.000 Arbeitsplätze betreffen werde. "Das heißt, sie werden dabei verändert, verlagert oder aufgegeben."