Continental streicht tausende Jobs - Standort Nürnberg schließt

Der Zulieferer Continental will bis Ende 2026 in seiner Automotive-Sparte weitere 3.000 Stellen streichen, erklärt das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Knapp die Hälfte davon entfalle auf Deutschland, vor allem auf Hessen und Bayern, teilte das Unternehmen mit. Der Standort Nürnberg soll ganz schließen.

Gut 140 Stellen in Nürnberg betroffen

In Nürnberg sind bei Continentals Tochtergesellschaft Continental Engineering Services gut 140 Beschäftigte betroffen. Wie schnell das Werk geschlossen werden soll und wie der Abbau ablaufen soll, steht aber noch nicht fest, sagt Pressesprecher Sebastian Fillenberg. Die Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern würden jetzt erst starten.

In Babenhausen seien 12 Prozent der Stellen betroffen, in Frankfurt rund fünf Prozent. Außerdem seien Ingolstadt, Regensburg und Schwalbach betroffen sowie weitere Mitarbeiter der Tochtergesellschaften Elektrobit und Contitental Engineering Services.

Sozialverantwortliche Lösungen

Ein großer Teil solle laut Unternehmen sozialverantwortlich abgebaut werden. Zum Beispiel, indem Mitarbeiter in Rente gehen und die Stellen nicht nachbesetzt werden. Zudem wolle man mit den "üblichen Methoden" wie Freiwilligenprogrammen oder Frührente arbeiten, erklärt Fillenberg. Für weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wolle man "individuelle Lösungen" finden. So wolle man die Kräfte umschulen oder bei Unternehmen in der räumlichen Umgebung unterbringen. Wie viele Mitarbeiter letzten Endes doch eine Kündigung erhalten, lasse sich aktuell noch nicht sagen.

Als Grund für die Schließungen schreibt Continental, man wolle sich auf Zukunftstechnologien fokussieren, sich globaler aufstellen und Prozesse verschlanken. Letzteres sei eine Reaktion auf ein "herausforderndes Marktumfeld".