16.09.2021, 11:12 Uhr

Continental bringt Vitesco an die Börse

Vitesco, die Antriebstechnik-Sparte des Dax-Konzerns Continental, ist jetzt an der Börse. Die Aktie startete mit einem Kurswert von rund 60 Euro. Am Firmenhauptsitz in Regensburg arbeiten rund 3.000 Beschäftige für Vitesco.