Conti-Werk in Roding: "Wir geben den Standort nicht auf"

Entsetzen in Roding im Landkreis Cham - der Automobilzulieferer Continental krempelt alles um und will die Produktion von Hochdruckpumpen einstellen. Das hatte am Mittwoch die Konzernleitung bekannt gegeben. Die IG Metall befürchtet, dass 540 Beschäftigte in Roding bis 2024 ihren Job verlieren.

Beschäftigte tun alles, um Standort zu retten

Das wolle man nicht akzeptieren, sagte IG-Metall-Geschäftsführer Rico Irmischer. Die Beschäftigten seien qualifiziert, motiviert und bereit alles zu tun, um den Standort zu retten.

Der Betriebsrat sei vor vollendete Tatsachen gestellt worden, ohne dass man Einfluss auf die Konzernentscheidung nehmen konnte, erklärte die Rodinger Continental-Betriebsratsvorsitzende Claudia Hecht.

Eine Unverschämtheit und ganz schlechter Stil." Claudia Hecht, Rodinger Continental-Betriebsratvorsitzende

"Enorme Protestwelle"

Man wolle nun selbst alternative Konzepte für den Standort entwickeln. Man sei in den Themen Elektrifizierung und Mechatronik breit aufgestellt. Dies könne ausgebaut und für die Produktion genutzt werden. Hecht drohte außerdem mit einer "enormen Protestwelle".

In der kommenden Woche (01.10.) ist im Rodinger Continental-Werk zunächst eine Betriebsversammlung geplant. In dieser wollen Betriebsrat und Gewerkschaft ins Gespräch kommen und die Optionen abwägen.

15.000 Stellen weltweit betroffen

Der Autozulieferer und Reifenherstellen Continental hatte am Mittwoch mitgeteilt, dass von seinem weltweiten Umbau 15.000 Stellen betroffen seien. In Roding seien zunächst 320 von 540 Arbeitsplätzen betroffen. Das bedeute aber nicht automatisch Kündigung. Diese Mitarbeiter würden entweder unternehmensintern vermittelt oder bei einem Verkauf von Betriebssparten bei einem neuen Arbeitgeber weiterarbeiten. Betriebsbedingte Kündigungen könnten dennoch nicht ausgeschlossen werden.

Ob es auch Veränderungen am Standort Regensburg geben soll, konnte Continental noch nicht sagen.