Condor will nach Insolvenz in Corona-Krise durchstarten

Condor-Chef Ralf Teckentrup will im kommenden Sommer wieder mit bis zu 75 Prozent der Kapazität von 2019 fliegen. Wenn Corona-Impfstoffe zur Verfügung stehen und viele Reisende vor ihren Flügen Schnelltests machen können, dann steht Teckentrupp zufolge einer Erholung des Flugverkehrs nichts mehr im Wege. Aktuell arbeitet Condor aber im Corona-Winter nur mit 10 Prozent seiner Kapazitäten.

Gehaltsverzicht nach Kurzarbeit

Die wenigsten der 49 Maschinen sind in der Luft und die meisten davon als Frachtflugzeuge unterwegs. 4.200 Beschäftigte stecken fast alle in Kurzarbeit. Wenn die Kurzarbeit endet währen Piloten und Bordpersonals notfalls zu weiterem Lohnverzicht bereit. Die Stückkosten hat Condor bereits um zehn Prozent gesenkt, wenn der Betrieb wieder in Gang kommt. So weit sind andere Fluggesellschaften wie Lufthansa bei ihrer Sanierung noch nicht gekommen.

Insolvenzverfahren im Zuge der Thomas-Cook-Pleite

Condor ist seit heute wieder ein eigenständiges Unternehmen. Mehr als 14 Monate lang steckte der Ferienflieger in einem Insolvenzverfahren, das der Mutterkonzern Thomas Cook mit seiner Pleite verursacht hatte.