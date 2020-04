Condor hofft auf Bund nach Rückzug polnischer Fluggesellschaft

Der Verkauf des Ferienfliegers Condor an die staatliche polnische Fluggesellschaft LOT ist geplatzt. Die Absage aus Polen kam für Condor nicht überraschend wegen der Corona-Krise, in der fast alle Flugzeuge am Boden bleiben. Die Rettung des deutschen Ferienfliegers mit zuletzt noch 4.200 Arbeitsplätzen ist zunächst nur mit weiteren Hilfen des Bundes möglich.

Weitere 200 Millionen Euro wären nötig

Die staatliche KfW-Förderbank müsste als erstes ihren 380 Millionenkredit verlängern, der morgen von den polnischen Käufern hätte abgelöst werden sollen. Das laufende Schutzschirmverfahren, in das Condor durch die Insolvenz des Mutterkonzerns Thomas Cook geriet, könnte damit ebenfalls verlängert werden. Nach Auskunft von Condor wären zur Überbrückung des gestörten Flugbetriebs weitere 200 Millionen Euro als zusätzliche Staatshilfe notwendig. Das Bundeswirtschaftsministerium wollte das zunächst nicht kommentieren.

Zusammenschluss mit Lufthansa?

Der Bund könnte nun bei Condor einsteigen, bis ein späterer Verkauf möglich erscheint. Oder er strebt eine große Lösung im Verbund mit Lufthansa an, die ebenfalls Staatshilfe braucht. Condor gehörte früher bereits Lufthansa und wäre mit 50 Flugzeugen für das Langstreckengeschäft interessant.

Dringende Kundenfragen

Momentan verdient Condor mit Frachtflügen, die öffentliche und private Auftraggeber chartern. Wann der reguläre Flugbetrieb für Urlauber wieder aufgenommen werden kann, bleibt unklar und abzuwarten, wie eine Condor-Sprecherin dem BR mitteilte. Wenn der Flugbetrieb wieder aufgenommen wird, rechnet der Ferienflieger mit einer verstärkten Nachfrage nach Kurz-und Mittelstrecken.

Für Flugausfälle veröffentlicht Condor Umbuchungsregeln auf ihrer Website.