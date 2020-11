Condor bereitet in der Krise eine Expansion vor

Erstmals wieder Condor-Maschine auf Kuba

Die Flughafen-Feuerwehr bildete ein Spalier aus Löschfahrzeugen, der örtliche Tourimus-Verband empfing die Passagiere mit Salsa-Klängen und einer Tanz-Truppe. Am Wochenende landete erstmals seit dem Lockdown im Frühjahr wieder eine Maschine der deutschen Condor im kubanischen Varadero. Für den deutschen Ferienflieger ist die Wiederaufnahme des Urlauber-Langstreckenbetriebs ein wichtiger Meilenstein.

Fluglinie sieht sich solide finanziert

Knapp ein Jahr nach der Pleite der früheren Mutter Thomas Cook ist Condor nach eigenen Angaben solide finanziert. Im sogenannten Schutzschirmverfahren wurden die Kosten und vor allem die Schulden massiv gesenkt. Unter anderem stimmten die Gewerkschaften einem Sanierungs-Tarifvertrag zu. Darüber hinaus sicherte sich die Firma einen lang laufenden KfW-Kredit über 550 Millionen Euro.

Flugbetrieb aus der Schweiz heraus angekündigt

Für den Winter erwartet Konzernchef Ralf Teckentrup zwar nur einen Bruchteil des normalen Flugaufkommens, will danach aber expandieren. So kündigte Condor an, ab dem kommenden Sommer erstmals Maschinen in der Schweiz zu stationieren. Dies wäre ein direkter Angriff auf die dort dominierende Lufthansa mit ihrer Tochter Edelweiss. Bei Condor begründet man den Schritt mit großer Nachfrage durch Schweizer Touristik-Unternehmen.