Commerzbank: Perspektiven für Belegschaft in Bayern?

Konzernweit geht es aktuell um 3.900 von 36.700 Vollzeitstellen, 3.300 davon in Deutschland. Die sollen in den nächsten Jahren bis 2027 "sozialverträglich" wegfallen. Es wird dabei neben Abfindungen auch Angebote für Altersteilzeit und andere Teilzeitstellen geben, was die Commerzbank sich rund 700 Millionen Euro kosten lassen will.

In erster Linie geht es dabei um die Zentrale und weitere Standorte in Frankfurt. Betroffen sind Leitungsfunktionen in Stabsstellen und das sogenannte Backoffice. Das sind die Bürobereiche, von denen Bankkunden in der Regel nichts mitbekommen. Die Führungsebenen sollen damit weiter ausgedünnt werden.

Auswirkungen in Bayern bei Fusion von Commerzbank mit HypoVereinsbank

Betroffen von den aktuellen Kürzungen sind also zunächst vor allem Stellen außerhalb Bayerns. Aber auch im Freistaat könnte es kritisch werden, vor allem wenn es zur Fusion mit Unicredit kommt, der ja auch die Münchener HypoVereinsbank gehört. Die italienische Großbank mit Sitz in Mailand könnte nach einer Commerzbank-Übernahme diese mit der HVB verschmelzen und dabei Doppelbesetzungen streichen, auch bei Filialen. Eine Neuaufteilung des Marktes in Deutschland wäre für die Unicredit-Tochter sehr wahrscheinlich.

Zusammenführung von Filialen und Kundenbetreuung denkbar

Doch selbst wenn Unicredit beide deutsche Banken getrennt weiterführt, wäre eine Aufteilung nach regionalen Schwerpunkten wahrscheinlich: Das würde heißen, dass die HVB vor allem ihre starke Präsenz in Bayern behält, während sich die Commerzbank hier eher noch weiter zurückzieht.

Außerhalb Bayerns könnte Unicredit dann umgekehrt die Commerzbank stärken. Unicredit-Chef Andrea Orcel sagte vor wenigen Tagen, er plane bei der HypoVereinsbank keine harten Einschnitte. Wie er mit der Commerzbank verfahren will, ließ Orcel dagegen offen.

Kahlschlag in Commerzbank-Filialen schon in der Vergangenheit

Bei der Commerzbank selbst ist auch in Bayern bereits einiges passiert. In den vergangenen vier Jahren hat die Commerzbank ihre Präsenz in der Fläche massiv reduziert und bundesweit rund 400 Filialen geschlossen oder durch Automaten ersetzt. Dabei sind schon tausende Arbeitsplätze weggefallen, zum Beispiel bei Kundenberatern. Der Schwerpunkt liegt bei der Commerzbank beim Onlinebanking. Beratung erfolgt zentral in Call-Centern oder einfach digital über Web und App.

Umstrittenes Verhalten von Unicredit beim Commerzbank-Aktienkauf

An seinen Fusionsplänen will Orcel auf jeden Fall festhalten, nachdem sich die Italiener gut 28 Prozent an der Commerzbank gesichert haben. Damit steht Orcel vor einem offiziellen Übernahmeangebot, das er den Aktionären aber erst bei einem Eigenanteil von 30 Prozent machen müsste. Rund zwei Drittel seiner bisherigen Commerzbank-Aktien hat Unicredit sich über Kaufoptionen gesichert.

Fast ein Drittel konnte die italienische Großbank zunächst unbemerkt an der Börse und direkt beim Bund kaufen, der seinen Staatsanteil an der Commerzbank reduzieren wollte. Bei der Auktion war der Bund allerdings davon ausgegangen, dass seine Anteile breiter gestreut auch an mehrere Bieter gehen würden, was überraschend dann nicht geschah. Die Regierung fühlte sich überrumpelt, man sprach von einer Täuschung, weil die Unicredit sich "angeschlichen" hätte und angeblich ihre Kaufabsichten verschleierte. Diese Kritik hat Orcel zurückgewiesen.