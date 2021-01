Commerzbank: Kahlschlag bei Filialen, Abbau von 10.000 Stellen

Nach mehreren vergeblichen Anläufen zur Sanierung will der neue Commerzbank-Chef Manfred Knof den Durchbruch. Von knapp 40.000 Vollzeitstellen, die Deutschlands zweitgrößte Privatbank im September noch hatte, könnte jede vierte auf der Kippe stehen.

Bislang nur erste Vorschläge ohne Beschlüsse

Es handelt sich bislang nur um Eckpunkte eines Sparkonzepts, das der Vorstandschef zunächst einmal mit dem Aufsichtsrat besprechen muss. Auch unter Knofs Vorgänger Martin Zielke gab es schon ähnliche Pläne, die auf mehrere Jahre den Abbau von zehntausend Stellen vorsahen. Zielke scheiterte aber an der Umsetzung.

Corona verschärft Krise bei der Commerzbank

Dabei spielte auch die Corona-Krise eine Rolle. Mit der schwächeren Konjunktur gingen bei der Commerzbank die Erträge zurück, das vorher solide Firmenkundengeschäft brach ein. Außerdem müssen die Banken für mögliche Kreditausfälle in der Krise erhöhte Vorsorge treffen, indem sie entsprechende Rückstellungen bilden.

Sanierungspläne von Knof vorzeitig durchgesickert

Vor einer Sondersitzung des Aufsichtsrats am nächsten Mittwoch sollten die Pläne von Knof noch nicht veröffentlicht werden. Das könnte den neuen Chef schwächen, falls sich im Vorfeld der Entscheidung schon Widerstand aufbaut. Nicht nur die Arbeitnehmer und Betriebsräte wie die Gewerkschaftsvertreter von Verdi im Aufsichtsrat sind damit gemeint, sondern auch der Bund.

Bundesfinanzminister Scholz soll Personalabbau mittragen

In der Finanzkrise ist der Bund unfreiwillig zum wichtigsten Eigentümer und Aktionär der Commerzbank geworden. Seine Kredithilfen bekam er zurück, die Anteile hat er jedoch noch immer. Bislang hat Bundesfinanzminister Olaf Scholz sich nicht eingemischt. Das war auch der Fall, als aktivistische Aktionäre mit radikalen Forderungen Ex-Vorstandschef Martin Zielke zum Rücktritt zwangen. Dem Bundesfinanzministerium schien das recht zu sein, damit ein neuer Chef den Konzernumbau bei der teilverstaatlichten Bank endlich zum Erfolg führt.

Abbau von 10.000 Stellen sehr teuer wegen Abfindungen

Unklar ist, ob die Arbeitnehmer im Aufsichtsrat und der Bund die Pläne von Knof jetzt mittragen, mit dem Ziel, die Kosten um 1,4 Milliarden Euro im Jahr zu senken. Für den erweiterten Stellenabbau wären erneut hohe Abfindungen zu zahlen. Deshalb würde die Commerzbank nach 2020 noch mindestens zwei weitere Jahre hohe Verluste schreiben. 2024 wäre dann das Übergangsjahr. Die Aktionäre und auch der Bund müssen also weiter viel Geduld haben, aber sie wollen auf jeden Fall Fortschritte sehen.

Folgen für einzelne Standorte wie in Bayern noch offen

Im Inland solle jede zweite Filiale geschlossen und im Gegenzug das Online-Angebot ausgebaut werden, heißt es im Eckpunktepapier. Deshalb wird jetzt die Integration der Internet-Tochter Comdirekt schnell vorangetrieben. Erst in diesem Januar gelang es der Commerzbank, im zweiten Anlauf den Rückkauf der Aktien ihrer Comdirekt-Tochter weitgehend abzuschließen, die sie zuvor an die Börse gebracht hatte.

Für die Kunden soll es mehr Beratung am Telefon und über das Internet geben. Der Weg zur Filiale wird dagegen immer länger. Das Netz der Zweigstellen wurde in der Vergangenheit bereits stark ausgedünnt. Einzelheiten dazu wird es frühestens mit der Vorlage der Bilanz am 11. Februar geben. Dann will Konzernchef Knof sein komplettes Sanierungskonzept vorstellen, wenn Aufsichtsrat und Vorstand das mittragen.