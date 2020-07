Commerzbank-Chef Zielke bietet Rücktritt an

Commerzbank-Chef Martin Zielke bietet seinen Rücktritt an. Das teilte das Geldhaus in Frankfurt mit. Der Aufsichtsrat wolle in seiner Sitzung am 8. Juli 2020 darüber entscheiden. Zielkes Vertrag wäre offiziell noch bis Ende 2023 gelaufen. Er war seit 2016 CEO der Commerzbank.

CEO und Aufsichtsratsvorsitzender treten zurück

Zugleich gab der Aufsichtsratsvorsitzende Stefan Schmittmann seinen Rücktritt aus dem Kontrollgremium zum 3. August bekannt. Zielke hat der Mitteilung zufolge angeboten, "auf Basis einer einvernehmlichen Aufhebung vorzeitig aus dem Vorstand auszuscheiden, falls dies aus Sicht des Aufsichtsrats im Interesse der Bank liegt".

Der Präsidial- und Nominierungsausschuss habe beschlossen, dem Aufsichtsrat zu empfehlen, die Bestellung von Martin Zielke spätestens zum 31. Dezember zu beenden.

Der Kampf der Commerzbank

Derzeit beschäftigt die Commerzbank über 40.000 Mitarbeiter. Es gab seit vergangenem Jahr Überlegungen, die Zahl massiv zu reduzieren. Die Rede war von bis zu 11.000 Arbeitsplätzen bis 2023, vor allem in den Filialen der Bank. Daran gab es heftige Kritik des Betriebsrates. Der forderte von der zweitgrößten Privatbank Deutschlands einen sozialverträglichen Abbau. Eine genaue Strategie und die Vorlage von Einsparplänen sollten bis spätestens zur Veröffentlichung der Halbjahreszahlen Anfang August durch das Management vorgelegt werden.

Investor will schnellen Abbau von Arbeitsplätzen

Einen schnellen Abbau hat dabei Ceberus verlangt. Der Finanzinvestor, der mit fünf Prozent an der Commerzbank beteiligt ist, warf dem Management in den letzten Wochen Versäumnisse bei der Neuausrichtung der Bank vor und forderte Veränderungen in der Führungsriege. Ceberus ist vor drei Jahren bei der Privatbank eingestiegen. Seitdem hatte die Aktie 60 Prozent verloren. Im ersten Quartal rutschte die Bank in die roten Zahlen. Jetzt drohen vielleicht noch Kreditausfälle durch die Corona-Krise. Der US-Investor will deshalb eine schnelle Durchsetzung des Stellenabbaus.Unter Finanzfachleuten wurde spekuliert, es könnte doch noch zu einer Fusion mit der Deutschen Bank kommen. Das Finanzministerium war gegen einen solchen Zusammenschluss. Der Bund ist mit 16 Prozent noch immer an der Commerzbank beteiligt.