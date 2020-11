Commerzbank auf Sparkurs

Zielke hat die Bank nicht stabilisiert

Im dritten Quartal 2020 stand unterm Strich ein Minus von 69 Millionen Euro. Dennoch - Martin Zielkes Bilanz ist gar nicht so schlecht. Vor allem im Vergleich mit dem anderen Frankfurter Bankriesen, der Deutschen Bank. In seinen 5 Jahren hat die Commerzbank in Summe einen Überschuss von 3 Milliarden Euro erzielt, während die Deutsche Bank 14 Milliarden Euro Verlust machte. Der geplante Zusammenschluss der beiden Finanzinstitute scheiterte, jetzt müssen beide auf sich allein gestellt aus der Misere kommen. Zielke hat es dabei nicht geschafft, die Commerzbank so zu stabilisieren, dass sie nachhaltig schwarze Zahlen schreibt.

Großaktionär Cerberus kritisiert Geschäftsmodell

Die Bank habe keine Strategie, ihr fehle ein zukunftssicherndes Geschäftsmodell. So schrieb Großaktionär Cerberus im Sommer in zwei scharfen Briefen, die schließlich zu Zielkes Rücktritt führten. Vor 5 Jahren hatte er von seinem Vorgänger Martin Blessing ein schwer angeschlagenes Geldhaus übernommen. Der Bund hat zwar seinen Aktienanteil reduziert, ist aber seit über 10 Jahren der größte Einzelaktionär. Mit dem Jahreswechsel übernimmt nun Manfred Knof von der Deutschen Bank die Verantwortung. Erneut unter schwierigsten Bedingungen, Stichwort: Coronakrise.