Coca-Cola-Aktienkurs: Kein Ronaldo-Effekt sichtbar

Bei einer Pressekonferenz zur laufenden Fußball-Europameisterschaft am Montag zeigte Portugals Superstar Christiano Ronaldo, wie Gesten Aktienkurse bewegen können: Der für seinen gesunden Lebensstil bekannte Fußballer schob demonstrativ zwei Cola-Flaschen beiseite und griff stattdessen nach einer Flasche Wasser. Pikant, denn Coca-Cola ist einer der Hauptsponsoren der Fußball-EM. Tatsächlich gab der Kurs der Coca-Cola-Aktie schlagartig nach und fiel von 46,06 Euro auf 45,55 Euro. Bis heute hat sich der Kurs jedoch wieder leicht erholt und notiert bei 45,74 Euro.

"Ronaldo-Tief" nur kurzfristig, Corona-Absturz viel gravierender

Betrachtet man den Kursverlauf der Coca-Cola-Aktie über einen längeren Zeitraum, relativiert sich die Kursdelle jedoch schnell. Wie allgemein am Markt, kam es nämlich zu einem wirklichen Einbruch, der diesen Namen verdient, im Zuge der Corona-Krise: Am 21. Februar 2020 stürzte der Kurs von 55,14 Euro ab und hat sich seither davon noch nicht erholt. Als gestern die US-Notenbank die Märkte auf eine Zinswende vorbereitete – was schlecht für Aktien ist – fiel der Coca-Cola-Kurs ebenfalls wieder zurück, nachdem er sich zuvor vom "Ronaldo-Tief" gerade erholt hatte.

Beschränkte Wirkung von Promis auf Börsenwert

Mittlerweile hat Ronaldo einen Nachahmer gefunden: Der französische Nationalspieler Paul Pogba übernahm die Aktion später gegen den EM-Sponsor Heineken-Bier.

Die Kapitalmarktforschung hat nachgewiesen, dass sich Konsumentenboykotts durch Prominente tatsächlich negativ auf Aktienkurse der betroffenen Unternehmen auswirken können, aber nicht müssen.

Sollten sich andere Prominente dem anschließen, könnte daraus allerdings ein auf Dauer angelegter Konflikt mit vielen Fans und Verbrauchern folgen. Facebook, Harley-Davidson oder Starbucks haben in der jüngeren Vergangenheit diese Erfahrung machen müssen.

Imageschaden für Coca Cola könnte aber bleiben

Bei Coca Cola sind – zumindest im Moment – keine Anzeichen zu erkennen. Auf einem anderen Blatt steht allerdings der Imageschaden, den das Unternehmen reparieren muss. Die Kosten dafür könnten sich langfristig sehr wohl negativ auf den Aktienkurs auswirken.