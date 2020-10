Coburger berät junge Unternehmer: So gründe ich ein Start-Up

Jochen Flohrschütz von "Zukunft.Coburg.Digital" berät Start-Ups oder Einzelgründer, auf der Suche nach einem tragfähigen Geschäftsmodell. Dabei hilft er, möglichst kostengünstig und schnell Erkenntnisse zu gewinnen.

Nachfrage und Markt sind wichtiger als Investitionen

Statt großer Investitionen sei es anfangs viel wichtiger, dass es für die Idee überhaupt einen Markt gibt. Mit einer Umfrage oder einem Crowdfunding-Projekt können Gründer ohne großen Aufwand prüfen, wie hoch die Nachfrage nach dem Produkt oder der Dienstleistung überhaupt ist. Erst wenn eine Nachfrage besteht und der Gründer damit genug Geld verdienen kann, sollte das Geschäftsmodell weiterentwickelt werden.

Vorbild Amerikanischer Schuhhändler

So ist auch ein amerikanischer Online-Schuhhändler bei der Gründung vorgegangen, erklärt Flohrschütz. "Er hat im Schuhgeschäft nebenan Schuhe fotografiert und auf seiner Webseite zum Kauf angeboten. Dann haben Kunden diese Schuhe online bestellt. Der Gründer hat dann die Schuhe im Schuhgeschäft nebenan gekauft und sie an seine Kunden verschickt. Das ist so gesehen gar kein Geschäftsmodell, aber der Gründer konnte damit zum ersten Mal nachweisen, dass Menschen bereit sind, Schuhe im Internet zu bestellen. Heute ist es der größte Online-Schuhhändler der Welt."

Die Idee an sich hat noch keinen Wert

Doch eine Idee allein ist nichts wert, sagt Jochen Flohrschütz. Der Wert entstehe erst dann, wenn aus dieser Idee ein Kundennutzen generiert wird und dieser Nutzen auch zum Kunden gebracht werden kann. Dabei müssen Start-Ups flexibel bleiben und ihre Idee an den Kunden anpassen. Die Hauptschwierigkeit sei dabei, dass viele Gründer ziemlich schnell von ihrer lieb gewonnen Idee wieder wegkommen müssten, wenn sie erfolgreich sein wollten. Weil eben die allererste Idee oft nicht die beste sei. Oder sie müssten erkennen, dass sie die Idee soweit verändern müssen, dass sie auf einen Kundennutzen trifft.

Nur einer von zehn Gründern schafft es

Nur eine von zehn Gründungsideen habe die Chance, ein bisschen länger zu existieren. Und auch nach einigen Jahren auf dem Markt müsse manch ein Unternehmer einsehen, dass die Nachfrage wieder sinkt. Jochen Flohrschütz habe das selbst bei seiner letzten Gründung erfahren: "Als das Ipad auf den Markt kam, hieß es, dass es das Buch ablöst. Deshalb haben wir von Buchbindern handgefertigte Hüllen für das Ipad hergestellt. Das lief erst sehr erfolgreich. Irgendwann gab es aber auch sehr viele Hüllen aus China und da war unsere Marke zu schlecht, als dass man die hohen Preise für das Produkt aus Deutschland noch bezahlen wollte."

17 digitale Gründerzentren in Bayern bieten Hilfe bei der Gründung

Trotz der Anfangsschwierigkeiten rät Jochen Flohrschütz es zu probieren, seine Ideen zu verwirklichen und ein Start-Up zu gründen. Selbst wenn daraus nur selten das nächste börsennotierte Unternehmen entstehe. Hilfen bei der Gründung bieten 17 digitale Gründerzentren in Bayern oder die Industrie- und Handelskammer.