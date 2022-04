CO2-Kosten beim Heizen: Es wird für alle teurer

Mit der Klimaabgabe tragen Mieter bislang allein die CO2-Kosten beim Heizen. Doch weil die Energiepreise durch die Decke gehen, soll sich das ab dem kommenden Jahr ändern. Ab dem 1. Januar 2023 sollen die Vermieter an den Kosten beteiligt werden. Doch sowohl bei Mietern als auch Vermietern stößt das Modell auf Skepsis.

Je schlechter die Energiebilanz eines Gebäudes ist, desto mehr soll künftig der Vermieter einen Teil der CO2-Kosten für ein Wohngebäude übernehmen. Die Abstufung der Kosten erfolgt laut den Plänen der Ampelkoalition in zehn Stufen. Je nachdem wieviel ein Wohngebäude im Jahr an Kohlendioxid ausstößt. So sollen nur noch Mieter in sehr gut gedämmten Häusern den vollen CO2-Preis selbst zahlen.

Anders als im Koalitionsvertrag vereinbart

Sowohl für den Deutschen Mieterbund Landesverband Bayern als auch für den Mieterverein München ist dies zwar eine kleine Verbesserung, diese komme aber zu spät. Ursprünglich war die Änderung für diesen Sommer geplant. "Das heißt, im gesamten Jahr 2022 muss jetzt der Mieter die volle CO2-Steuer bezahlen. Das ist unfair. Es war im Koalitionsvertrag anders vereinbart", kritisiert Volker Raststätter, Sprecher des Münchner Mietervereins. Er weist auf eine weitere Gerechtigkeitslücke hin, wie er sie nennt: "Dämmt ein Vermieter überhaupt nicht, muss der Mieter trotzdem noch zehn Prozent der CO2-Kosten tragen", so Raststätter.

Mieter können den CO2-Preis nicht beeinflussen

Laut dem Deutschen Mieterbund Landesverband Bayern werde sich die Maßnahme im Geldbeutel der Mieter zudem kaum bemerkbar machen. Das kritisiert die Geschäftsführerin Monika Schmid-Balzert gegenüber BR24. "Weil der CO2-Preis für das gesamte Gebäude pauschal auf die gemietete Quadratmeterzahl umgelegt wird. Damit ist der Einfluss des Verbrauchs sehr gering. Der Mieter kann den CO2-Preis nicht über den Verbrauch steuern."

Eigentümerverband: brauchen nicht noch ein Druckmittel

Weil die Maßnahme möglicherweise keine oder nur eine sehr kleine Verhaltensänderung beim Heizen auslösen wird, so der Mieterbund, könne das sogar zu verschwenderischem Heizen führen. Damit könnten auch wiederum Mehrkosten für Vermieter entstehen, fürchtet der Eigentümerverbund Haus und Grund Bayern. Er lehnt das neue Zehnstufenmodell komplett ab. Viele Vermieter hätten in den vergangenen Jahren viel in die Sanierung und Modernisierung investiert und bräuchten nicht noch ein Druckmittel, so Vorstand Ulrike Kirchhoff gegenüber dem BR.

Bestandsgebäude nicht unendlich sanierbar

Ihr zufolge ließen sich vor allem Bestandsgebäude auch nicht so sanieren, wie die Ampel-Koalition das gerne hätte. "Nehmen sie die Heizung. Sie werden kaum eine Wärmepumpe in ein Bestandsgebäude einbauen können, weil einfach die Fußbodenheizung in den meisten Fällen dafür Voraussetzung ist. Und das in einem Bestandsgebäude umzurüsten, das wird so teuer, dass sich die Energieeinsparung dafür kaum noch lohnt." Vor allem kleinere Vermieter und Hauseigentümer würden es sich unter diesen Voraussetzungen künftig doppelt überlegen, ob sie überhaupt in den Wohnungsbau investieren. Angesichts der Wohnungsknappheit das falsche Signal, findet Kirchhoff.

Modernisierungskosten können auf Mieter umgelegt werden

Außerdem können die Kosten, die durch eine Modernisierung beispielsweise der Heizung entstehen, teilweise auf die Mieter umgelegt werden, warnen Mieter- und Vermietervertreter. Derzeit sind das laut dem Mieterbund Landesverband Bayern acht Prozent der Gesamtkosten einer Modernisierung. Dem Verband zufolge ist die Modernisierungsumlage zwar bei zwei bis drei Euro pro Quadratmeter gedeckelt. Aber diese Umlage kann eben auf die Miete erfolgen und dann komme noch der CO2-Preis dazu. Sollten also Vermieter künftig mehr sanieren, um ihren Anteil an den CO2-Kosten gering zu halten, wird es am Ende dennoch für alle teurer.

Heizkostenabrechnung wird komplizierter

Doch damit nicht genug: Auch bei der Umsetzung sieht der Eigentümerverband Haus und Grund Bayern ein Problem. Denn in welche Stufe eine Mietwohnung künftig fällt, sollen Mieter jährlich relativ "unkompliziert" mit der Heizkostenabrechnung erfahren. Dafür müssen aber die Vermieter erstmal ihre Energiebilanz haben, die auswerten und in die Heizkostenabrechnung einfließen lassen. Ein großer Aufwand vor allem für kleinere Vermieter, warnt Haus und Grund.