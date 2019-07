Gunther Schmidt stammt aus Franken. Sein Unternehmen ist Marktführer im Bereich Co-Living. Gerade erobert er Europa und die USA.

Laut Gunther Schmitt geht es bei seinem Projekt nicht um großräumige Zweck-WGs, sondern um eine Gemeinschaft, in der soziale Kontakte gelebt werden.

"Ich komme ja aus einem kleinen Städtchen aus Mittelfranken, wo jeder jeden kannte. Und dann bin ich nach Berlin gezogen: und habe acht Jahre in einem Haus gewohnt, in dem ich nicht mal meine Nachbarn kannte. Und mit diesem Community-Konzept ändern wir das grundlegend." Gunther Schmidt, Start-up-Gründer

Vom Software- zum Wohnraum-Entwickler

Vor sieben Jahren ist der Software-Entwickler eher zufällig in die Immobilien-Branche geraten, als WG-Betreiber in Berlin. Jetzt hat er mit seiner Marke "Quarters" ein internationales Wohnmodell entwickelt. Er selbst lebt auch hier.

"Ich habe 'Quarters' gestartet, weil ich ein großer Fan von Community bin. De facto hat das Thema WG immer eine Verbindung zum Studium. Nach dem Studium ist es nicht mehr en vogue, in einer WG zu wohnen, obwohl es mega viel Sinn macht. Wir bauen hier ein Produkt, das es auch attraktiv macht für Leute, die mit dem Studium fertig sind, in einer WG zu wohnen." Gunther Schmidt, Start-up-Gründer

Investoren hat seine Idee überzeugt. Sie fördern das Start-up mit der bislang größten Investitionssumme in diesem Segment. Für eine Milliarde Euro soll Gunther Schmidt ein Co-Living-Portfolio in Europa aufbauen, und für 300 Millionen Dollar in den USA.

Lange Warteliste: Das Wohnkonzept kommt an

Für Pragati Mitta aus Indien ist das Wohnmodell attraktiv. Sie verbringt für eine Umschulung acht Monate in New York. Wohnungsbesichtigungen, Makler, langfristige Mietverträge - all das konnte sie sich sparen. Auch Möbel und Bettwäsche waren bei ihrer Ankunft schon da.

Pragati teilt sich ein Apartment mit zwei anderen Frauen, in einem Co-Living-Haus mit insgesamt 24 Wohnungen. Die sind immer ausgebucht. Die Warteliste ist lang. Interessenten registrieren sich über eine App. Bei Verfügbarkeit können sie schon am nächsten Tag einziehen.

Für ihr 12-Quadratmeter-Zimmer zahlt Pragati 1700 Euro im Monat. Das sind etwa zehn Prozent weniger als bei einer eigenen Wohnung in ähnlicher Umgebung von Manhattan. Auch beim Auszug muss sie sich um nichts kümmern. Und sie hat hier ihre beste Freundin Emma aus Belgien kennengelernt, die in einer WG über ihr wohnt.

"Gewöhnlich hat man zwei Mitbewohner. Aber hier habe ich 65 Mitbewohner. Du verbringst so viel wertvolle Zeit hier, weil wir alle in diesem Haus wohnen." Pragati Mitta, Co-Living-Bewohnerin

Eine global vernetzte Mega-WG

Heute Abend steigt die wöchentliche Party für alle Mitbewohner. Auch diese ist im All-inklusive-Paket enthalten. Gemeinschaftsräume für soziale Events sind Teil des Konzepts: Die Bewohner sollen sich wohlfühlen, sich kennenlernen und vernetzen.

Auch das Umziehen von einem der Co-Living-Spaces in einen anderen funktioniert über die Ländergrenzen hinweg, schnell und unkompliziert. Der Unternehmer macht kein Geheimnis daraus, dass ihm die verwirklichte Idee eines internationalen WG-Netzwerks reichlich Spaß bereitet.

"Wenn ich 'ne Sache gut finde, stehe ich voll dahinter. Und gerade hier kann ich mich sehr begeistern. Das hat als Ergebnis, dass ich viel Zeit investiere, ich erschaffe gerne Dinge. Und wenn die Bewohner dann sagen, dass sie das 'geil' finden, das ist für mich die beste Auszeichnung." Gunther Schmidt, Start-up-Gründer

Derweil bleibt der Mittelfranke mit seinem Team auf Erfolgskurs. In New York entsteht gerade das dritte Gebäude. Das neue Etappenziel: Von derzeit 1.800 Zimmern weltweit will Gunthers Firma in den nächsten Jahren auf 10.000 wachsen.