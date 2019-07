Cloud-Boom: Microsoft legt beim Gewinn kräftig zu

Das Cloud-Geschäft mit IT-Diensten im Internet floriert. Bei Microsoft machen diese Dienste einen großen Teil des Erfolgsrezepts aus, mit dem Konzernchef Satya Nadella dem Unternehmen seit seinem Amtsantritt 2014 zu einem kaum für möglich gehaltenen Comeback verholfen hat. Das Unternehmen hat es geschafft, seine Geschäfts-Kunden für die Cloud-Dienste zu begeistern. Bürosoftware wie Office mit seiner Text-Verarbeitung Word müssen beim Kunden nicht mehr lokal auf dem PC installiert werden. Sie läuft im Webbrowser.

Microsoft im Cloud-Geschäft Nummer 2 hinter Amazon

Für die Kunden von Microsoft fällt damit ein wichtiger Kosten-Faktor weg - nämlich die Wartung und das Vorhalten von eigenen Speicherlösungen sowie Personal für die Betreuung eigener Rechenzentren. Microsoft ist nun weltweit die Nummer 2 im Cloud-Geschäft - hinter dem Online-Kaufhaus Amazon.

Gaming- Geschäft hinkt hinterher

Es gibt nur einen vergleichsweise kleinen Makel bei den jetzt vorgelegten Zahlen: Das Gaming Geschäft hat im abgelaufenen Quartal zehn Prozent Minus gemacht. Das sorgt die Analysten aber wenig, denn das Unternehmen will im nächsten Jahr einen Nachfolger seiner Spielekonsole X-Box auf den Markt bringen.

Aktienkurs bisher mit fast 35 Prozent im Plus

Doch in vielen anderen Sparten brummt das Geschäft, so hat das Online-Portal Linkedin, das Microsoft 2016 übernommen hat, den Umsatz um ein Viertel erhöht. An der Börse hat der Konzern Apple und Amazon als wertvollste Aktiengesellschaft überholt, es ist aktuell das einzige Unternehmen mit einem Börsenwert von mehr als einer Billion Dollar. Im bisherigen Jahresverlauf liegt der Kurs der Microsoft-Aktie mit fast 35 Prozent im Plus.