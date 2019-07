Christine Lagarde soll EZB-Chefin werden

Sie ist die Grande Dame der Finanzwelt: Christine Lagarde, 63 Jahre alt und die erste Frau an der Spitze des internationalen Währungsfonds. 2011 hat Lagarde den Posten übernommen – inmitten der Euro-Schuldenkrise. Der IWF ist seither vor allem in Griechenland nicht gerade beliebt, weil er dem verschuldeten Land strenge Sparvorgaben machte.

Lagarde hat den IWF modernisiert

Dabei gilt Lagarde mittlerweile selbst bei einigen Globalisierungskritikern und Entwicklungshelfern als Modernisiererin des IWF: So werden finanzschwache Länder nicht mehr als Bittsteller behandelt und der Währungsfonds verzichtet auf Reformauflagen, die allzu extreme soziale Einschnitte bedeuten würden - so wie aktuell in Argentinien.

Wegen Fahrlässigkeit im Amt wurde Lagarde verurteilt

Allerdings musste sie sich in der Vergangenheit auch mit unschönen Schlagzeilen herumschlagen. Ein Pariser Gericht urteilte 2016, dass sie in ihrer Zeit als französische Finanzministerin fahrlässig im Amt gehandelt habe.

Der Gerichtshof der Republik sprach sie schuldig, verhängte aber keine Strafe. Lagarde habe eine Veruntreuung öffentlicher Gelder ermöglicht. Sie selbst hatte beteuert, nach bestem Gewissen gehandelt zu haben.

Lagarde wäre die erste Frau an der Spitze der EZB

Lagarde gilt zudem als gut vernetzte und extrem geschickte Verhandlerin. Wird sie als Präsidentin der Europäischen Zentralbank bestätigt, wäre sie auch dort wieder die erste Frau an der Spitze.

Und: Als Juristin die erste Nicht-Ökonomin. Anders als ihre drei Vorgänger war sie zudem nie Chefin einer nationalen Zentralbank.

Kritiker fürchten Politisierung der EZB

Kritiker fürchten aber, dass die EZB unter Lagarde weniger unabhängig entscheiden könnte, sondern sich mehr an der Politik orientiert. EU-Ratspräsident Donald Tusk sagte, er sei absolut sicher, dass sie eine "sehr unabhängige" EZB-Präsidentin werde.

Laut Clemens Fuest, Präsident des Münchener Ifo-Instituts, sei Lagarde "sicherlich in der Lage, die unterschiedlichen nationalen Interessen und Perspektiven in der Währungsunion auszubalancieren". Sie habe außerdem "genug politisches Gewicht, um die Unabhängigkeit der EZB gegen politische Übergriffe zu verteidigen", sagte Fuest dem Handelsblatt.

Wird Lagarde Draghis EZB-Kurs fortsetzen?

Welche geldpolitische Linie Lagarde fahren wird, ist noch unklar. Anleger und Analysten rechnen nicht mit einem radikalen Kurswechsel. Marktteilnehmer würden sie eher auf der Seite der ultralockeren Geldpolitiker sehen, sagten Strategen von Morgan Stanley.

„Frau Lagarde hat die geldpolitische Lockerung im Allgemeinen und Anleihekäufe im Speziellen stets unterstützt“, so der Chefökonom für Europa vom Analysehaus Capital Economics, Andrew Kenningham. Sie werde Deutschland zu einer lockereren Finanzpolitik drängen und wohl auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in seinem Drängen für "mehr Europa" unterstützen, um systemische Risiken in der Region zu reduzieren.

Fortsetzung der Nullzinspolitik wahrscheinlich

Seit März 2016 ist der Leitzins im Euroraum auf dem Rekordtief von null Prozent eingefroren - zum Leidwesen von Millionen Sparern. Seit Mitte Juni 2014 müssen Geschäftsbanken Zinsen zahlen, wenn sie Geld bei der EZB parken, aktuell 0,4 Prozent - eine Milliardenbelastung für die Institute.

Endgültige Entscheidung steht noch aus

Die endgültige Entscheidung für die Amtsübernahme ab 1. November ist aber noch nicht gefallen. Die EU-Staats- und Regierungschefs müssen unter anderem noch mit dem Europaparlament beraten, bevor sie abschließend abstimmen.