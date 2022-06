Lindner zu Tankrabatt: Preise wären sonst "wesentlich höher"

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat den Tankrabatt trotz aller Zweifel an dessen Wirksamkeit verteidigt. Am Sonntagabend sagte der FDP-Politiker in ARD und ZDF, die Spritpreise wären ohne den Steuererlass noch "wesentlich höher". Es müsse jedoch nun sichergestellt werden, "dass möglichst die ganze Steuerentlastung bei den Menschen ankommt."

Kartellrecht: Lindner begrüßt Vorstoß für Verschärfung

Als mögliche Faktoren für die Preisbildung der Tankpreise nannte Lindner in den ARD-"Tagesthemen" gestiegene Weltmarktpreise, den starken Dollar und Knappheiten bei Raffinerien.

Lindner mahnte gleichzeitig, es dürfe nicht dazu kommen, dass Vertriebsgesellschaften in Deutschland "Gewinne einstreichen und die Gewinne erhöhen." Es sei nun Aufgabe des Kartellamtes, zu prüfen, wie genau sich die Kraftstoffpreise zusammensetzten. Deswegen begrüßte er den Vorstoß von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), das Kartellrecht zu verschärfen. "Es ist gut, dass Robert Habeck den Ball aufgenommen hat", so Lindner.

Wirtschaftsminister Habeck hatte am Wochenende den Konzernen mit einem harten Durchgreifen gedroht. Er will das Kartellrecht verschärfen und notfalls auch eine Zerschlagung der Unternehmen ermöglichen. Zudem sollen unrechtmäßige Gewinne leichter abgeschöpft werden können. Das sieht im Kern ein Positionspapier des Bundeswirtschaftsministeriums vor, über das am Sonntag zunächst der "Spiegel" berichtete.

SPD und Grüne: Tankrabatt als Entlastung für Pendler

Auch SPD-Chef Lars Klingbeil sagte am Montag der "Rheinischen Post", der Tankrabatt sei für die Pendlerinnen und Pendler da, "nicht für die Öl-Multis." Grünen-Parteichefin Ricarda Lang räumte im ARD-"Bericht aus Berlin" ein, dass der Rabatt faktisch nicht die Menschen entlaste, sondern die Mineralölkonzerne. Dennoch halte ihre Partei an dem Steuernachlass fest. "Wir stehen zu Kompromissen, die wir gemeinsam in der Ampel-Koalition verabschiedet haben." Klar sei aber: "Wir haben kein Interesse daran zuzuschauen, wie die Mineralölkonzerne große Gewinne machen."

Diskussion um Übergewinnsteuer hält an

Noch nicht erledigt ist die Debatte über eine Übergewinnsteuer, um krisenbedingte Extra-Gewinne mit einer Abgabe zu belegen. SPD-Chef Klingbeil äußerte sich ähnlich wie Grünen-Kollegin Lang und nannte es "überlegenswert, Unternehmen, die jetzt Extra-Gewinne machen, stärker zur Finanzierung des Gemeinwohls heranzuziehen".

FDP-Chef Lindner zeigte sich jedoch weiterhin skeptisch gegenüber der Übergewinnsteuer. Er hoffe, dass mit Habecks Vorstoß des verschärften Kartellrechtes, das Thema vom Tisch sei. "Die würde unser Steuerrecht der Willkür und den politischen Stimmungsschwankungen ausliefern", warnte Lindner in der ZDF-Sendung "Berlin direkt".