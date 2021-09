Chips und Software – IAA Mobility als Elektronikmesse

Ohne Halbleiter geht in modernen Autos nichts. Sie steuern Motoren, aber auch Fensterheber und Abstandswarner. Im Moment herrscht jedoch Mangel an diesen Bauteilen. Schon seit Monaten klagen die deutschen Autobauer über Lieferschwierigkeiten, immer wieder müssen sie ganze Werke stilllegen. Die Gründe sind vielfältig, und es wird noch eine Weile brauchen, bis sich die Lage entspannt. Intel-Chef Pat Gelsinger rechnet damit, dass es noch bis 2023 dauern kann. Er gehe davon aus, dass die Lieferketten erst 2023 wieder ausgeglichen seien. Auch wenn er natürlich gerne bessere Neuigkeiten für die Branche hätte.

"Robotaxis noch im kommenden Jahr"

Gleichzeitig kündigte Gelsinger auf der IAA Mobility eine Kooperation mit Sixt an. Die Intel-Tochter Mobileye hat ein serienreifes selbstfahrendes Auto entwickelt. Gemeinsam wolle man nun ab dem kommenden Jahr Robotaxis auf die Straße bringen, so Alexander Sixt, Co-Chef des bayerischen Auto-Vermieters. Man werde mit einer kleinen Flotte in München beginnen.

Autonomes Fahren, dafür braucht es enorm viel Elektronik im Hintergrund, und es werden ungeheure Mengen an Daten hin- und hergeschickt. Im Vorfeld der Messe hatten die Telekom, Vodafone und Telefonica o2 in München ein superschnelles 5G-Netz aufgebaut. Dieses ist laut Markus Haas, dem Chef von Telefonica o2, die Grundlage für autonome Autos.

5G Netz: Grundlage für autonomes Fahren

Die Reaktionszeit bei 5G, oder wie man technisch sagt die Latenz, geht teilweise unter eine Millisekunde. Und damit kann ich endlich Steuerung und autonomes Fahren möglich machen. Das heißt, 5G ist ein wesentlicher Baustein für autonomes Fahren in der Zukunft. Markus Haas, Telefonica o2

Schnelle Datenübertragung soll für die Autobauer auch andere Möglichkeiten eröffnen, sagte Ralf Brandstätter, der Chef der Marke Volkswagen. Da Autos mehr und mehr zu rollenden Computern werden, wolle man den Kunden auch entsprechende Dienste anbieten. So sei eine Möglichkeit, die Autos künftig "over the air" updatefähig zu machen, wie ein Handy. So könne man sie langfristig auf dem neusten Stand halten.