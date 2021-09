vor 22 Minuten

Chipmangel treibt Autozulieferer in die Insolvenz

Seit Monaten klagt die Autoindustrie über einen Mangel an Halbleitern. Immer wieder müssen ganze Werke pausieren, Tausende von Mitarbeitern in Kurzarbeit gehen. Inzwischen kommt diese Krise auch bei bayerischen Zulieferern und Dienstleistern an.