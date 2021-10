Chipmangel: "Die Situation spitzt sich zu"

"Ich werde in Bayern ein Halbleiter-Bündnis gründen, damit die Marktteilnehmer Einkaufsgemeinschaften gründen und mit mehr Marktmacht auftreten können", sagt Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Seine Einschätzung zur momentanen Chipkrise: "Die Situation spitzt sich zu." Nach einem Runden Tisch mit Vertretern der Halbleiterbranche und der Automobil-Zulieferer (am 5. und 6. Oktober) hat er angekündigt, durch ein Halbleiter-Bündnis die Position der bayerischen Unternehmen im internationalen Konkurrenzkampf um Mikrochips zu stärken. Einfach wird das nicht. Allein der Technologie-Riese Apple kauft mehr Mikrochips als die weltweite Automobilindustrie zusammen.

Wegen der fehlenden Halbleiter stehen in der Automobilindustrie seit Monaten immer wieder die Bänder still. Allein in diesem Jahr können fast acht Millionen Fahrzeuge nicht gebaut werden. Der Umsatzverlust summiert sich weltweit auf rund 180 Milliarden Euro.

Produktionsausfälle und Rohstoffmangel

Der Markt für Mikrochips ist leer gefegt. Die Gründe sind vielfältig. Sie reichen von einer steigenden Nachfrage aus der IT-Branche bis hin zu coronabedingten Produktionsausfällen – vor allem bei asiatischen Chip-Herstellern. Zudem hat die Automobilindustrie selbst Chip-Bestellungen reduziert, weil der Auto-Absatz zu Beginn der Pandemie kurzfristig eingebrochen ist.

Jetzt droht auch noch ein Rohstoffmangel. China, das größte Förderland für Silizium, hat die Produktion der Fördermenge in der Provinz Yunnan um 90 Prozent gedrosselt, um die Energieziele zu erreichen. Der Preis für Silizium hat sich dadurch innerhalb von nur acht Wochen vervierfacht.

Der Chipmarkt wird von Asien dominiert. Die Europäische Union will sich aus dieser Abhängigkeit zu befreien. Aktuell liegt der europäische Anteil am internationalen Chipmarkt allerdings noch unter zehn Prozent.

Intel-Standort vielleicht bald in Bayern

Einziger großer europäischer Player der Branche: der bayerische Chip-Konzern Infineon, der unter anderem in Regensburg und Dresden produziert. Mitte September hat der DAX-Konzern ein neues Werk im österreichischen Villach eröffnet. 1,6 Millionen Euro hat das Unternehmen in die High-Tech-Fabrik im Nachbarland investiert, gefördert von der EU. In Villach werden Halbleiter für die Automobilindustrie produziert, aber auch für Rechenzentren sowie für Solar- und Windenergieanlagen.

Auch Bayerns Wirtschaftsminister hat große Pläne. Er möchte den amerikanischen Chip-Riesen Intel nach Bayern holen, der sich noch in diesem Jahr für einen Produktionsstandort in Europa entscheiden will. "Wir kämpfen derzeit darum, dass Bayern den Zuschlag bekommt", sagt Aiwanger dem BR.