Chinesische Produkte bremsen Masken-Boom bei Sandler

Vor zwei Jahren hat die Sandler AG in Schwarzenbach an der Saale in Rekordzeit eine neue Fertigungsstraße für Maskenvlies hochgezogen. Weil die Importe aus dem marktbeherrschenden China stockten, waren Schutzmasken in der Anfangszeit der Corona-Pandemie allseits gefragt. Der Boom hat nun aber offenbar nachgelassen.

Sandler trotz sinkender Nachfrage optimistisch

Denn inzwischen gehe die Nachfrage bei Sandler zurück. Billige Konkurrenzprodukte aus China seien wieder zurück auf dem Markt. Trotzdem bleibt Sandler positiv: Insgesamt sei der Verkauf von medizinischen Schutzprodukten noch immer über dem Vorkrisenniveau von 2019. Und man bedient neben der Maskenvliesproduktion ohnehin auch viele weitere Geschäftsfelder.

Masken-Produktion war ein Jahr lang ausgelastet

"Wir sind der Aufforderung des Bundes gefolgt, so viel Vliesstoffkapazitäten wie möglich zur Verfügung zu stellen, um die Maskenproduktion in Deutschland zu forcieren", blickt eine Unternehmenssprecherin von Sandler zurück. Zum Produktionsstart war eigens Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) angereist.

Ein gutes Jahr lang war die Fertigung komplett ausgelastet, berichtet die Sandler-Sprecherin: "Uns war es kaum möglich, alle Anfragen zu beantworten und die gewünschten Mengen zur Verfügung zu stellen."

Ziel: Mehr Schutz und Komfort als chinesische Konkurrenz

Die Vliesstoffe aus dem Landkreis Hof werden nach wie vor in dem im Mai 2020 gegründeten "bayerischen Maskenverbund" weiterverarbeitet. Dieser Verbund arbeitet daran, besonders hochwertige Masken zu entwickeln, die sich in Schutzwirkung und Tragekomfort von den asiatischen Konkurrenzprodukten abheben und dadurch höhere Preise erzielen sollen.