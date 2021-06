Chinesische Investitionen in Europa auf Zehn-Jahres-Tief

Auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie hieß es noch, China könne jetzt auf Einkaufstour bei chinesischen Unternehmen gehen. Doch das Gegenteil war der Fall: Chinesische Direktinvestitionen in der Europäischen Union und Großbritannien sind weiter gesunken. Laut dem gemeinsamen Bericht der amerikanischen Rhodium Group und Merics in Berlin haben europäische Unternehmen im letzten Jahr 5,5 Milliarden Euro in der Europäischen Union und in Großbritannien investiert – ein Rückgang von 45 Prozent gegenüber dem Vorjahr und der tiefste Stand seit zehn Jahren.

Deutschland immer noch wichtiges Zielland

Deutschland, Frankreich und Großbritannien sind immer noch die wichtigsten Zielländer für chinesische Direktinvestitionen – Großbritannien verzeichnete allerdings einen Rückgang um 77 Prozent. Die drei wichtigsten Bereiche für chinesische Investoren waren Infrastruktur, Informations- und Kommunikationstechnologie sowie Elektronik.

EU-Staaten prüfen Übernahmen schärfer

Viele chinesische Ankäufe werden von den EU-Mitgliedsländern allerdings mittlerweile schärfer geprüft als in der Vergangenheit. Mehrere geplante Übernahmen kamen nicht zustande. In Deutschland etwa stoppte das Bundeswirtschaftsministerium den geplanten Verkauf des Radar-Spezialisten IMST in Nordrhein-Westfalen an ein chinesisches Unternehmen mit Verbindungen zum Militär.

Rückläufiger Trend hält an

Auch im laufenden Jahr gingen die Investitionen weiter zurück, heißt es in dem Bericht. Gründe seien die Pandemie, hohe Hürden für Kapitalabflüsse aus China und sowie stärkere Kontrollen in der EU. Auch die angespannten Beziehungen zwischen China und der EU dürften eine Rolle spielen.