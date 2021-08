Chinesen übernehmen weniger deutsche Firmen

In der Finanzkrise 2009 kauften chinesische Investoren verstärkt Firmen in Deutschland auf. Meist ging es damals um Mittelständler, die in Schieflage geraten waren. Einige Jahre lang liefen solche Übernahmen eher unbeobachtet von der Öffentlichkeit. Außerdem waren die Erfahrungen vieler deutscher Firmen positiv.

Die Hans-Böckler-Stiftung kam noch vor einigen Jahren zum Schluss: Was chinesische Konzerne, abgesehen vom Zugang zum europäischen Markt, an deutschen Firmen reizt, sind vor allem Forschung, Facharbeit und Qualitätsproduktion. Dass auch Mitbestimmung und Tarifbindung zum deutschen Modell gehören, akzeptieren die neuen Eigentümer häufig. Betriebs- und Aufsichtsräte hätten oft mehr Stress mit den verbliebenen deutschen Managern als mit Vertretern der chinesischen Investoren.

Gesetze gegen "strategischen Ausverkauf" Deutschlands

Der Verkauf des Augsburger Robotik-Konzerns Kuka nach China erzeugte mehr öffentliches Aufsehen. Mittlerweile werden solche Fälle viel strenger geprüft. Und eine neue Studie der Hans-Böckler-Stiftung zeigt: Die Chinesen halten sich immer stärker zurück. Chinesen kaufen derzeit so wenige deutsche Firmen wie seit zehn Jahren nicht mehr: 2020 kam es nach der Hans-Böckler-Studie nur zu elf Unternehmensbeteiligungen in Deutschland – nicht einmal ein Viertel der Übernahmen von 2016.

Damals trat der Verkauf von Kuka in Augsburg an den Haushaltsgerätebauer Midea eine politische Diskussion los, ob strategisch wichtige Technologien wie die Robotik nach China veräußert werden dürfen. Gesetze in Berlin und Brüssel wurden verschärft. Folge: Die Zahl der Übernahmen sank ab 2018 rapide. Dann kam Corona.

Druck auf deutsche Firmen wächst

Die Frankfurter Wissenschaftlerin Shuwen Bian, Autorin der Böckler-Studie, sieht einen neuen Trend: Chinesische Mutterkonzerne übten verstärkt Druck auf ihre deutschen Töchter aus. In einzelnen Fällen mit Lohnverzicht und Stellenabbau. Hinzu komme die Unsicherheit, wie es nach dem Auslaufen von langjährigen Jobgarantien weitergehen wird, die bei der Übernahme zugesichert wurden.

Fast immer haben sich die Chinesen an diese Garantien gehalten. Die meisten der 238 in den vergangenen zehn Jahren verkauften deutschen Firmen gehören noch immer dem chinesischen Eigentümer, der sie gekauft hat. Nur 24 Investoren schlossen ihre Töchter aus finanziellen Gründen oder verkauften diese weiter. Wobei Staatskonzerne dabei deutlich zurückhaltender waren.

Welche langfristige Wirkung wird Corona haben? Die Böckler-Studie zitiert eine Umfrage der chinesischen Handelskammer in Deutschland vom Sommer 2020. Ein Drittel der Firmen gab an, dass auf sie wegen Corona finanzielle Engpässe zukämen.