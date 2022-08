Chinas Wirtschaft: Kein Durchstarten ins zweite Halbjahr

Zu Beginn des zweiten Halbjahrs kommen aus China keine Signale für eine kräftige Erholung der Wirtschaft. Das zeigen zwei wichtige Indizes, die Einkaufsmanager-Indizes.

Wichtige Kennzahlen zeigen nach unten

Der offizielle Index der Regierung bildet vor allem große staatliche Industriekonzerne ab. Dieses Barometer fiel im Juli überraschend um über ein Prozent auf 49,0 Punkte – alles unter 50 bedeutet Rückschritt. Das Wirtschaftsmagazin Caixin befragt für seinen Einkaufsmanagerindex vor allem private Exportbetriebe. Deren Stimmung sank zwar ähnlich wie die in den Staatskonzernen, aber nur auf 50,4 Punkte.

Analysten sehen diese Zahlen als weitere Unsicherheit nach den harten Covid-Lockdowns im Frühjahr. Denn die Regierung hält an ihrer strikten Null-Covid-Strategie fest, was sich auf die Industrieproduktion im zweiten Halbjahr auswirken könnte.

Kontrollpolitik vor Wirtschaftswachstum

Das sieht auch Jörg Wuttke so, Präsident der Europäischen Handelskammer in China. Die Regierung sei gewillt, für eine extreme Kontrollpolitik auch mit höherer Arbeitslosigkeit zu zahlen, so Wuttke gegenüber der ARD. Er sieht keine Erholung kommen, wozu auch der kränkelnde Immobiliensektor beitrage. China habe sich mit der Covid-Politik für ungewisse Aussichten in der Wirtschaft entschieden.