China: Stimmung in Industrie und Dienstleistung steigt

Chinas Wirtschaft wächst

Chinas Wirtschaft gewinnt weiter an Schwung. Die Einkaufsmanager in chinesischen Industrie-Unternehmen sind nach einer staatlichen Umfrage optimistischer als im Vormonat. Ähnliches gilt für Chinas Dienstleistungssektor. Beide so genannten Einkaufsmanagerindizes sind im September gestiegen, auf nun 51,5 Punkte im Bereich der Industrie, im Dienstleistungssektor auf 55,9 Punkte. Beides sind etwas bessere Werte als im August. Alles über 50 bedeutet: Die Wirtschaft wächst.

Staat und Export sind die Treiber

Die Zahlen signalisieren, dass sich Chinas Industriesektor weiter von der Pandemie-Krise erholt. Er profitiert vor allem von zwei Dingen: Erstens von den massiven staatlichen Ausgaben für neue Straßen, Kraftwerke und andere Großanlagen und zweitens boomt auch das Exportgeschäft.

Problem: Abhängig von US-Hightech

Große Probleme bereiten der chinesischen Wirtschaft zur Zeit unter anderem die Abhängigkeit von US-Hightechprodukten, zum Beispiel Computerchips. Der Handelskrieg mit den USA sorgt dafür, dass Chinas Hightechfirmen zunehmend von wichtigen Bauteilen abgeschnitten werden. Eine Besserung ist nicht in Sicht, im Gegenteil: Weltweit wachsen das Misstrauen gegenüber China und chinesischen Firmen.