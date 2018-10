China ist wieder Bayerns wichtigster Handelspartner

Nach zwei Jahren Pause ist China wieder Bayerns wichtigster Handelspartner in der Welt: Von Januar bis Juni kletterte das Handelsvolumen auf 16,4 Milliarden Euro – bei einer positiven Bilanz, also mehr Ausfuhr bayerischer Waren als Einfuhr chinesischer Waren. Gerade der Export hat deutlich zugelegt: Um über zehn Prozent. Während der Absatz in den USA – nach wie vor Bayerns Exportmarkt Nummer eins – um über drei Prozent schrumpfte. Die neuesten China-Zahlen verkündete der Leiter der bayerischen Staatskanzlei bei der Eröffnung des neugebauten chinesischen Generalkonsulats in München.

Größtes chinesisches Generalkonsulat Europas nun in München

Kein anderes Land hat im Freistaat derzeit eine so große Vertretung wie China. Der hochmoderne Campus umfasst zwei Fußballfelder und hat neben zwei Dienstgebäuden sowie der Residenz der Generalkonsulin auch Sportplatz und Kinderspielplatz – denn die Mitarbeiter sind anders als vor dem Neubau verpflichtet, auf dem Campus zu wohnen. Entworfen wurde das Generalkonsulat unter Mitwirkung des Münchner Planungsbüros Obermeyer, gebaut wurde es hauptsächlich von einer chinesischen Staatsfirma. München hat das nun das größte chinesische Generalkonsulat in Europa, auch die Botschaft in Berlin ist kleiner.