China: Immobilienriese Evergrande in Schieflage

Evergrande ist das zweitgrößte Immobilienunternehmen Chinas und verdankt seinen rasanten Aufstieg dem Boom, der die Volksrepublik innerhalb weniger Jahrzehnte zur zweitwichtigsten Wirtschaft der Welt werden ließ. Gegründet wurde es 1996 in der südchinesischen Stadt Guangzhou. Der Börsengang erfolgte im Oktober 2009 in Hongkong. Aktuell betreibt Evergrande mit seinen 200.000 Mitarbeitern 1.300 Bauprojekte in 280 chinesischen Städten.

Immobilienriese Evergrand mit riesigem Schuldenberg

Der Erfolg hat seinen Preis: Der Immobilienriese hat einen gigantischen Schuldenberg von 305 Milliarden Dollar aufgehäuft. Im sich überhitzenden chinesischen Markt laufen die Geschäfte nicht mehr gut. Hunderttausende Chinesen fürchten, dass die Wohnungen, die sie im Voraus bezahlt haben, nicht mehr gebaut werden. Sie fordern ihr Geld zurück.

Es besteht der Verdacht, Evergrande habe ein Schneeballsystem aufgebaut, das nun zusammenbreche. Lieferanten und Subunternehmer beklagen, dass ihre Leistungen nicht mehr bezahlt werden. Baustellen ruhen bereits.

Aktienkurs im freien Fall - Rettung durch den chinesischen Staat unklar

Die drohende Zahlungsunfähigkeit spiegelt sich im Aktienkurs wider. Auf dem Höhepunkt des Erfolges Anfang 2018 kostete die Aktie umgerechnet 3,30 Euro. Der Immobilienriese war in seiner Branche das teuerste Unternehmen der Welt, aber schon damals warnte der Internationale Währungsfonds vor einer Blase in China. Nach einem dramatischen Kurssturz kostet die Aktie nur noch 0,24 Euro.

Noch ist offen, wie eine Lösung ausschauen könnte. Der Verwaltungsratsvorsitzende Hui Ka Yuan versucht, die Gemüter zu beruhigen. In einem Brief an die Mitarbeiter schreibt er, das Unternehmen werde seine "dunkelste Stunde" hinter sich lassen.

Die chinesische Regierung hatte eigentlich signalisiert, keine Hilfe gewähren zu wollen. Doch angesichts der schieren Größe des Unternehmens und seiner herausragenden Bedeutung für den Binnenmarkt erwarten Börsenanalysten doch ein Eingreifen. Von einer Pleite wären in erster Linie chinesische Bürger und die Banken des Landes betroffen.