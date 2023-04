China für deutsche Wirtschaft weniger wichtig als gedacht

Die deutsche Wirtschaft ist zwar weniger von China abhängig als angenommen – aber mittelfristig könnte die Strategie vor allem von Großunternehmen den Standort Deutschland gefährden. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, die der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) und das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW) zusammen mit der Bertelsmann-Stiftung und dem europäischen China-Thinktank Merics herausgegeben hat.

Deutsche Firmen machen viel mehr Gewinn in der EU als in China

Die Gewinne, die jedes Jahr von China nach Deutschland zurückfließen, belaufen sich demnach auf sieben bis elf Milliarden Euro, im weltweiten Vergleich sind das etwa 16 Prozent. Ähnlich der Summe, die aus den USA kommt. Aber bei weitem nicht vergleichbar mit der EU: Mehr als 50 Prozent der nach Deutschland fließenden Gewinne stammen aus dem europäischen Binnenmarkt.

Verstärkte Produktion in China könnte Arbeitsplätze kosten

Langfristig könnte diese Balance aber gefährlich kippen. Denn die chinesische Regierung fordert seit langem, dass ausländische Investoren mehr Schritte ihrer Wertschöpfung nach China verlegen. Laut der Studie ergab eine Umfrage unter etwa 40 großen deutschen Unternehmen, dass die Mehrheit von ihnen bis 2030 Exporte aus Deutschland durch Produktion in China ersetzen will. Und dass die Volksrepublik auch Forschungsstandort und Basis des Exports innerhalb von Asien werden soll.

Die Studie befürchtet, dass dies alles auf Kosten von Arbeitsplätzen in Deutschland gehen könnte. Die bisher geltende These, dass Investitionen in China automatisch dem Standort Deutschland nützen, sei dann nicht mehr haltbar.