China erstmals Exportweltmeister im Maschinenbau

Ob Armaturen, Förder-, Kühl- und Klimatechnik, oder Hoch- und Tiefbaumaschinen. In 16 von 28 Segmenten des Maschinenbaus ist China nun Exportweltmeister und nicht mehr Deutschland.

Durch Corona: China legt zu, Deutschland verliert kräftig

Kurbelte die Volksrepublik durch einen strikten Corona-Lockdown 2020 ihre Wirtschaft schnell wieder an und verbuchte zwei Prozent Exporte mehr als im Vorjahr, so büßten deutsche Maschinenbauer gleichzeitig elf Prozent ein. Ergebnis: ein Vorsprung von sechs Milliarden Dollar für China, so die jüngsten Zahlen von Germany Trade and Invest GTAI. 2021 dürfte dieser Trend anhalten. Allerdings weist die chinesische Zollstatistik seit drei Jahren nicht mehr aus, wie viele ausländische Maschinenbauer in China produzieren und als chinesische Ausfuhr gezählt werden. 2013 traf dies noch etwa auf die Hälfte der Gesamtexporte zu.

China investiert in Chip-Produktion

2020 legte die Volksrepublik besonders bei Papier- und Verpackungsmaschinen zu, aber auch den Anlagen zur Halbleiterherstellung. China investiert verstärkt in die für alles Digitale wichtige Chip-Produktion, ohne zumindest technologisch bisher viel gegenüber dem Westen aufzuholen. Die nun starken Zuwächse bei den Chip-Maschinen hält GTAI nicht für besorgniserregender als den gesamten Trend. Deutschland lag 2020 nur noch bei Lieferungen in die EU und nach Osteuropa vor China. Besonders stark hat Deutschland in den letzten zehn Jahren dagegen in Asien und Afrika verloren.