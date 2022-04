Chemie-Branche: Beschäftigen droht Minusrunde

Die chemische-pharmazeutische Industrie mit ihren 580.000 Beschäftigten bekommt die Folgen des Ukraine-Krieges schon jetzt zu spüren. Die dramatisch gestiegenen Preise belasten die Haushaltskassen der Beschäftigten. Einige warnen vor einer Lohn- Preisspirale in der Tarifrunde. Heute und morgen ist ein Treffen der Gewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie mit den Arbeitgebern angesetzt.

Die Angst vor der Minusrunde

Höhere Kosten für Lebensmittel, Energie oder Reisen: Kann ein im Tarifvertrag ausgehandeltes Lohnplus die nicht ausgleichen, dann droht den Beschäftigten eine Null- oder gar Minusrunde. In diesem Jahr waren Gewerkschaften angetreten, das zu vermeiden. Sie verweisen auf die Kaufkraft der Verbraucherinnen und Verbraucher, die zuletzt die Konjunktur stützten.

Arbeitgeber in einigen Branchen warnen: Ein zu hoher Tarifabschluss könnte wie in den 70er Jahren während der Ölkrise zu einer sogenannten Lohn-Preis-Spirale führen. Die Betriebe schlagen höhere Einkommen ihrer Beschäftigten auf die Preise drauf.

Gewerkschaften verantwortungsvolle Lohnpolitik bescheinigt

Die Gewerkschaften warten in Folge mit einer noch höheren Forderung auf. Die Tarifrunden bewegen sich in einer Spirale. Ob es so kommen wird, bezweifeln noch viele Wirtschaftsexperten. Die Abschlüsse in diesem Jahr lassen die Gefahr bisher nicht erkennen. Sie bescheinigen den Gewerkschaften in den letzten Jahren eine verantwortungsvolle Lohnpolitik wie in der Finanzkrise oder der Corona-Pandemie. Ein deutliches Plus müsste auch erst einmal durchgesetzt werden mit Streiks zum Beispiel.

Doch der Organisationsgrad sinkt zurzeit. Auf der anderen Seite sehen viele Beschäftigte nicht ein, warum sie für die hohe Inflationsrate von zuletzt über sieben Prozent geradestehen sollen. Dass ein Verzicht am Ende zum Erhalt von Arbeitsplätzen führt, ist nicht garantiert. In der chemisch-pharmazeutischen Industrie ist vor der zweiten Tarifrunde heute von einer "Brücke" die Rede – über das Tal der momentanen Unsicherheit. Der Baustoff wäre ein Vertrag mit kurzer Laufzeit oder Einmalzahlungen.